Primo piano Augusta, denunciato giovane augustano per guida senza patente: multa di 5 mila euro di

AUGUSTA – Un denunciato per guida senza patente, alcune sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, decurtazione di 55 punti patente complessivi, oltre al sequestro di due veicoli. Questi i principali risultati resi noti dalla compagnia carabinieri di Augusta, comandata dal maggiore Stefano Santuccio, a seguito di servizi di pattugliamento e posti blocco effettuati nello scorso fine settimana nell’area di competenza.

Lo scorso sabato, in orario serale e notturno, ad Augusta hanno operato tre autopattuglie che, dotate di etilometro, hanno proceduto al controllo di 36 mezzi e 57 persone. In un paio di casi è stato rilevato nei conducenti un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, pertanto i militari hanno multato i rispettivi automobilisti, tra 25 e 35 anni di età, e ritirato le patenti ai fini di una sospensione prevista da 3 a 6 mesi.

È stato inoltre denunciato un giovane augustano per guida senza patente, poiché trovato alla conduzione di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida. Nei suoi confronti i carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro.

Il Comando compagnia carabinieri invita la cittadinanza a “segnalare tempestivamente al numero unico di emergenza 112 persone sospette o automobilisti irrequieti, per prevenire il pericoloso fenomeno della guida in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici o all’uso di sostanze stupefacenti“.

