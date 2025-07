Primo piano Augusta d’estate, ecco calendario e costi degli spettacoli ‘clou’ di

AUGUSTA – Si entra nel ‘clou’ del cartellone “Augusta d’estate 2025” promosso dal Comune, per un’altra estate di grandi concerti e di spettacolo in piazza con accesso gratuito, grazie all’ennesimo importante sforzo economico tra bilancio comunale, sponsorizzazioni istituzionali e private. Un viaggio tra generi e linguaggi artistici diversi, capace di attrarre un pubblico variegato, in particolare nei luoghi simbolici del centro storico, dal cuore verde dei giardini pubblici di piazza Castello, al ‘salotto’ di piazza Duomo, fino alla riqualificata piazza D’Astorga.

Il primo grande concerto è in programma martedì 29 luglio alle ore 21,30 in piazza Castello con Mauro Repetto, cofondatore del mitico duo 883 insieme a Max Pezzali, che alla console farà rivivere il sound e lo spirito degli anni ’90 italiani, in cui potrebbe proporre successi che hanno fatto storia come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Come mai, Nord sud ovest est e Gli anni, in uno show tra racconto musicale e dj set nostalgico. Il Comune ha impegnato per l’organizzazione dello spettacolo 27mila 500 euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore della “Dalvivo produzioni srls” di Messina.

Domenica 3 agosto alle ore 22, sempre in piazza Castello, salirà sul palco Sarah Toscano, vincitrice di “Amici 2024”, per il suo “Summer tour 2025” che la vede protagonista del panorama pop italiano più giovane e dinamico grazie a brani come Spazio e Fuori di testa. A presentare la serata sarà il conduttore Ruggero Sardo, mentre l’open act a seguire, alle ore 23, sarà affidato al duo acustico Italoduo, dalle sonorità melodiche e rivisitazioni dei grandi classici della musica italiana. Il Comune ha impegnato, per il concerto della Toscano, 30mila 800 euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore della “Bm produzioni musicali srls unipersonale” di Catania.

Mercoledì 6 agosto alle ore 21,30 toccherà a Irene Grandi celebrare i trent’anni di carriera con il tour “Fiera di me”, un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi come Bruci la città, La tua ragazza sempre, Bum Bum e Prima di partire per un lungo viaggio, mostrando ancora una volta la sua versatilità tra pop, rock e blues. Per questo spettacolo, il Comune ha impegnato 50mila 160 euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore della “Gn events di G.N.” di Palermo.

Venerdì 8 agosto, giorno della festa di San Domenico, Augusta festeggerà ancora in piazza Castello dalle ore 21,30 con Serena Brancale e il suo tour “Anema e core”, un viaggio sonoro che fonde jazz, soul e tradizione partenopea, impreziosito da arrangiamenti moderni e raffinati. A seguire, alle ore 23, sarà la volta del cantautore siciliano Alex Barone, con un live energico tra pop elettronico e canzone d’autore. Il Comune ha impegnato, per il concerto della Brancale, 56mila 100 euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore della “Puntoeacapo srl” di Catania.

Giovedì 28 agosto alle ore 21,30, al termine della prima giornata della nuova edizione del concorso nazionale di poesia “Il Federiciano”, Ruggero Sardo condurrà il live show “Voglio tornare negli anni ’90”, una serata di musica, ballo e revival con le hit più amate di quel decennio, tra animazione e coinvolgimento del pubblico. Per questo spettacolo, il Comune ha impegnato 26mila 840 euro (Iva al 22 per cento compresa) a favore della “Bm produzioni musicali srls unipersonale” di Catania.

Sabato 30 agosto sarà piazza Duomo ad accogliere, alle ore 21,30, il concerto di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, artista eclettico, fondatore dei Bluvertigo e raffinato interprete della canzone d’autore italiana, capace di un repertorio tra rock, elettronica e citazioni colte, spaziando da Altrove a omaggi a Battiato e Tenco. L’esibizione di Morgan rientra nell’ambito degli eventi del concorso di poesia “Il Federiciano”, con la casa editrice romana “Aletti editore” a ricevere incarico e risorse dall’ente locale per provvedere all’organizzazione della terza edizione augustana.

A chiudere questo parziale elenco di eventi ‘clou’, giovedì 11 settembre alle ore 20,30 in piazza D’Astorga, è la grande opera lirica con “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, in un allestimento scenico affidato all’orchestra di fiati “Vincenzo Bellini” di Monterosso Almo (Ragusa) diretta dal maestro Umberto Terranova. Un evento per il quale il Comune ha impegnato 13mila 200 euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore dell’associazione musicale.

Nel cartellone comunale sono in programma importanti spettacoli anche nel borgo marinaro di Brucoli, in piazza del Castello aragonese, dove da alcuni anni si esibiscono volti noti del cabaret regionale e nazionale.