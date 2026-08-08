Primo piano Augusta d’estate, LDA e Aka 7even in concerto: costi e piano viabilità di

AUGUSTA – Entra nel vivo il cartellone comunale “Augusta d’estate 2026“, nel giorno della ricorrenza liturgica del patrono San Domenico. Questa sera, sabato 8 agosto, alle ore 21,30, piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, ospiterà il primo grande concerto live della rassegna estiva, con ingresso gratuito. Protagonisti saranno LDA e Aka 7even, impegnati nel tour estivo “Primo e ultimo ballo“.

Per la produzione dello spettacolo il Comune ha provveduto, con determinazione dirigenziale di ieri, all’affidamento diretto alla società “Insieme spettacoli srls” di Vittoria (Ragusa), accettandone tramite Mepa la proposta artistica comprendente anche il concerto della cantautrice Marcella Bella, in programma il prossimo martedì 25 agosto. Per le due date l’amministrazione comunale ha impegnato complessivamente 68mila 200 euro (Iva al 10 per cento compresa), rispettivamente 36mila oltre Iva per la produzione del concerto di LDA e Aka 7even, 26mila oltre Iva per quello di Marcella Bella.

Si tratta di un ritorno in città per LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, rapper e cantautore di 23 anni, figlio del cantautore Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato. L’artista era infatti già salito sul palco di piazza Castello il 20 maggio 2023 nell’ambito del cartellone dei festeggiamenti in onore del patrocinio di San Domenico, esibendosi nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli. Anche in quell’occasione la produzione del concerto era stata affidata dal Comune alla stessa società, con sede legale a Vittoria, per un importo di 33mila euro (Iva al 10 per cento inclusa).

Sarà invece il debutto assoluto ad Augusta per Aka 7even, nome d’arte del cantautore napoletano Luca Marzano, 25 anni. L’artista ha raggiunto la notorietà partecipando all’edizione 2020-2021 del talent televisivo “Amici di Maria De Filippi”, conquistando il disco di platino con il singolo Mi manchi e successivamente ottenendo ulteriori certificazioni Fimi per diversi brani e per il suo album d’esordio, oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 nella sezione Campioni con il brano Perfetta così.

In vista dell’evento di questa sera, il Comando della Polizia municipale ha disposto il consueto piano di viabilità temporanea per i grandi eventi, parallelamente alla previsione, da parte del Comune, del servizio di bus navetta gratuito. Dalle ore 14 di oggi, sabato 8 agosto, e fino alle ore 2 della notte saranno in vigore divieti di sosta e di circolazione nelle stradine e nei piazzali interni dei giardini pubblici, in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre e in via Principe Umberto tra via Colombo e via Garibaldi.

Nella medesima fascia oraria sarà inoltre vietata la circolazione in via San Giuseppe, in via San Pietro Martire e in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, per consentire lo svolgimento della manifestazione e l’afflusso del pubblico in condizioni di sicurezza.