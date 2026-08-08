Primo piano Augusta, giro di vite sui monopattini con le nuove regole: sanzionati quattro giovani di

AUGUSTA – Primo giro di vite in città sull’applicazione delle nuove norme nazionali che disciplinano la circolazione dei monopattini elettrici. Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza e personale della Polizia locale hanno effettuato controlli mirati nelle vie maggiormente frequentate dai giovani, contestando quattro violazioni del Codice della strada a conducenti sorpresi senza il contrassegno identificativo obbligatorio (targhetta) e senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.

A renderlo noto è la Questura di Siracusa, precisando che i controlli sono stati organizzati proprio per verificare l’adeguamento degli utilizzatori alle più recenti disposizioni legislative. Secondo quanto comunicato, quattro giovani sono stati fermati mentre circolavano con monopattini elettrici privi sia della targhetta identificativa, che viene rilasciata attraverso la piattaforma della Motorizzazione civile, sia dell’assicurazione obbligatoria.

Sul posto sono stati convocati anche i genitori dei ragazzi e gli operatori hanno proceduto alla contestazione delle relative sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

Si tratta del primo intervento di controllo reso pubblico ad Augusta dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative della riforma della disciplina dei monopattini elettrici.

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, i monopattini elettrici potevano circolare senza contrassegno identificativo e senza assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Restavano invece già vigenti altri obblighi introdotti negli ultimi anni, tra cui l’utilizzo del casco, il divieto di trasportare passeggeri, il divieto di circolare sui marciapiedi e il rispetto dei limiti e delle modalità di circolazione previsti dal Codice della strada.

La legge n. 177 del 2024 (riforma del Codice della strada) aveva già previsto l’introduzione dell’obbligo del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa, ma la loro effettiva applicazione era subordinata all’adozione dei decreti attuativi ministeriali. L’obbligo del contrassegno identificativo e quello dell’assicurazione Rc sono quindi diventati efficaci dal 16 luglio 2026, dopo un differimento disposto dai ministeri competenti per consentire al mercato assicurativo di adeguarsi.

(Foto di copertina: repertorio)