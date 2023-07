Primo piano Augusta d’estate, piano viabilità Isola per i 5 eventi di punta. Al via per il concerto dei The Kolors di

AUGUSTA – Scatterà nel primo pomeriggio di mercoledì 19 luglio il piano straordinario di viabilità nell’Isola, per il concerto serale del trio pop The Kolors in programma in piazza Castello (giardini pubblici) alle ore 21,30. Sono state emanate tre ordinanze di polizia municipale.

Un piano recentemente applicato in vista dei principali eventi dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico (contestualmente a un piano bus navette) e che sarà in vigore, con le medesime fasce orarie, anche per i successivi eventi di punta del cartellone comunale “Augusta d’estate“, e cioè per i concerti di Pupo (mercoledì 2 agosto) e Roy Paci (domenica 13 agosto) e per gli spettacoli di cabaret di Emanuela Aureli (giovedì 3 agosto) e Sasà Salvaggio (martedì 8 agosto).

“Un invito a seguire le indicazioni dei percorsi alternativi per evitare ingorghi e raggiungere agevolmente l’area spettacoli di piazza Castello“, dichiara l’assessore alla polizia municipale e viabilità, Pino Carrabino, che rammenta il divieto di sosta vigente sul ponte al Rivellino e sul viadotto Federico II.

Con l’ordinanza numero 198 si vietano la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre dalle ore 16 di mercoledì alle ore 2 del giovedì. È vietata altresì la circolazione in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo dalle ore 16 di mercoledì alle ore 2 di giovedì. Con la stessa ordinanza sono istituiti quattro posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Con l’ordinanza numero 199 è vietata la circolazione veicolare sul viadotto Federico II (nella foto di repertorio in copertina) in direzione di marcia nord-sud (dalla Borgata verso l’Isola), dalle ore 18 di mercoledì alle ore 2 di giovedì. Per i residenti al centro storico si “suggerisce” il percorso alternativo di corso Sicilia uscendo verso il lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte al Rivellino (Porta spagnola), via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto.

Infine, con l’ordinanza numero 200 si dispone il divieto di circolazione e sosta veicolare con rimozione forzata dalle ore 13 di mercoledì alle ore 2 di giovedì, nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici, nel parcheggio adiacente alla strada di accesso lato est e nel piazzale adiacente all’ufficio Anagrafe. In merito alla strada di accesso ai giardini pubblici, si ricorda che è assolutamente vietato parcheggiare nella corsia d’emergenza riservata alle forze di polizia.

Sono vietate altresì la sosta e la circolazione con rimozione forzata in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Colombo e via Garibaldi, dalle ore 16 di mercoledì alle ore 2 di giovedì.