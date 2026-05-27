Primo piano Augusta, San Domenico tra concerti e processioni: tutte le modifiche alla viabilità nell’Isola di

AUGUSTA – Viabilità straordinaria nell’Isola in occasione dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città, con particolare attenzione alle cinque serate di spettacolo in piazza Castello, dove da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno è atteso un consistente afflusso di pubblico per il cartellone promosso dal Comune con i concerti a ingresso libero di Baby K, Alex Britti, Bianca Atzei e Fausto Leali, oltre alla serata con il cabaret di Francesco Scimemi e musica dal vivo (qui l’articolo dedicato). Come già avvenuto negli anni scorsi, il Comune ha predisposto un servizio gratuito di bus navetta e una serie di ordinanze sulla circolazione, la sosta e la sicurezza urbana.

Qui di seguito, in sintesi, le principali disposizioni.

Servizio bus navetta

Nei giorni da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, dalle ore 17 all’1,30, con estensione fino alle ore 3 nella notte tra sabato e domenica, sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta verso l’area della villa comunale e di piazza Castello (vedi foto di repertorio in copertina), con tre linee predisposte:

Linea 1

Partenza da piazza Unità d’Italia, quindi corso Sicilia, viadotto Federico II, via Colombo e ritorno.

Linea 2

Partenza da piazza Fontana, quindi viale Italia, via Lavaggi, viale Vittorio Veneto, via XIV Ottobre, via Colombo e ritorno.

Linea 3

Partenza da piazza Maestri del Lavoro (via Marina Ponente), quindi via Adua, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (via Caracciolo), via Xifonia, via Colombo e rientro.

Tutte le linee convergeranno in via Colombo, nell’area della villa comunale.

Possibile chiusura del viadotto Federico II

Sempre da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, dalle ore 18,30 alle 2 del giorno successivo, al verificarsi di esigenze legate alla viabilità o alla sicurezza pubblica (“se le necessità di traffico e di sicurezza lo richiedono“), potrà essere interdetta la circolazione sul ponte in direzione nord-sud, cioè dalla Borgata verso l’Isola.

In quel caso il traffico locale sarà deviato sul percorso alternativo già noto attraverso la Porta spagnola: corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte al Rivellino.

Via Colombo chiusa per gli spettacoli

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni musicali in piazza Castello, da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, dalle ore 14 alle 24, scatterà il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in tutta via Colombo.

Nei giorni di giovedì 28, domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, dalle ore 14 alle 24: divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Principe Umberto, nel tratto tra via Colombo e via Roma; divieto di circolazione in via Megara, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo.

Saranno inoltre istituiti sei stalli per persone con disabilità in via Colombo, tra via Epicarmo e via Megara, e all’interno dei giardini pubblici davanti agli uffici della Polizia di Stato.

Giardini pubblici off-limits ai veicoli

Da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, ogni giorno dalle ore 7 alle 24, sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata: nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici; nell’area adiacente all’ufficio Anagrafe; nell’area vicina agli uffici Elettorale e Stato civile.

Con successiva integrazione, il Comune ha esteso i divieti, per consentire l’allestimento del campo della Protezione civile, già dalle ore 7 di mercoledì 27 maggio e fino alle ore 2 di martedì 2 giugno anche: al tratto stradale alle spalle della fontana di piazza Castello; al piazzale antistante all’Anagrafe.

Processioni religiose: ulteriori limitazioni

Le celebrazioni esterne in onore del patrono, rinviate di una settimana per la concomitanza con le elezioni amministrative, comporteranno ulteriori modifiche alla viabilità, in particolare alla vigilia della festa esterna, venerdì 29, e nel giorno della festa esterna, sabato 30 maggio.

Venerdì 29 e sabato 30 maggio, dalle ore 10 di venerdì alla mezzanotte tra sabato e domenica, divieto di circolazione in tutta la via Principe Umberto, tra via Colombo e via della Rotonda.

Divieto di sosta con rimozione e circolazione dalle ore 14 di venerdì alla mezzanotte tra sabato e domenica: nelle stradelle nord e sud di piazza Duomo; in via Garibaldi, tra via XIV Ottobre e via Megara.

Divieto di sosta dalle ore 8 di venerdì alla mezzanotte tra sabato e domenica: in via Capitaneria; in piazza San Domenico, davanti alla chiesa dedicata al patrono.

Inoltre, sabato 30 dalle ore 14 alle 22, divieto di sosta con rimozione forzata in via X Ottobre, nel tratto tra via Garibaldi e via Roma, via X Ottobre ad angolo con via Roma, via Roma ad angolo con via Xifonia, via Xifonia ad angolo con via Alabo, via Epicarmo ad angolo con via della Rotonda, via della Rotonda nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara.

Fuochi d’artificio sul lungomare Jonio

Per lo spettacolo pirotecnico previsto nell’ambito della festa patronale, sarà vietata circolazione e sosta sul lungomare Jonio (tra piazza delle Grazie e il viadotto Federico II) dalle ore 14 di sabato 30 alle ore 3 di domenica, nell’area interessata dalle misure di sicurezza.

Divieto vetro e lattine

Come di consueto, con apposita ordinanza sindacale dedicata alla sicurezza urbana, nelle aree e negli orari interessati dagli eventi sarà vietato introdurre o vendere bevande in bottiglie di vetro, contenitori metallici e lattine. Le prescrizioni riguarderanno sia gli operatori commerciali sia il pubblico.

Scuole e uffici chiusi per disinfestazione

Con ordinanze sindacali separate, è stata disposta la chiusura, nelle giornate di venerdì 29 maggio e lunedì 1 giugno, degli uffici comunali e di tutti gli istituti scolastici cittadini, per interventi programmati di sanificazione e disinfestazione, anche in considerazione del recente utilizzo di numerosi plessi degli istituti comprensivi come seggi elettorali.

Il consiglio, per chi intende assistere agli spettacoli serali, resta quello di privilegiare il trasporto navetta gratuito, considerato l’impatto atteso sulla circolazione nell’Isola.