Augusta, discarica abusiva su terreno privato: scattano sequestro e denunce

AUGUSTA – “Movimentazioni di terra e lavori non autorizzati, relativi a rifiuti di varia natura, precedentemente abbandonati“. Così oggi sono intervenuti i militari della Guardia costiera di Augusta in un terreno di proprietà privata sito in contrada Campolato, procedendo con il sequestro dell’area e la denuncia dei titolari.

Dalle indagini della Capitaneria di porto, è emerso che nel podere in questione risultavano eseguite, come detto, movimentazioni di terra e lavori non autorizzati, relativi a rifiuti di varia natura, precedentemente abbandonati, rendendo il terreno in questione una “discarica abusiva“. Pertanto i presunti responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Siracusa.

“Rimane sempre costante l’attività di polizia ambientale della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta – sottolinea nel comunicato istituzionale – a difesa del territorio ed a tutela della salute pubblica“.