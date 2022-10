Primo piano Augusta, screening gratuito per il tumore al seno nei weekend di ottobre di

AUGUSTA – Per tutto il mese di ottobre le donne che rientrano nella fascia di età target da 50 a 69 anni hanno la possibilità di sottoporsi gratuitamente alla mammografia anche il sabato e la domenica con prenotazione telefonica negli ambulatori di tutta la provincia, tra cui all’ospedale “Muscatello” di Augusta.

Le mammografie gratuite vengono eseguite infatti nei presidi ospedalieri di Augusta, Lentini (che vedrà anche nella mattina di domenica 16, in piazza Duomo, una postazione informativa), Noto e al “Rizza” di Siracusa, previa prenotazione telefonando ai numeri 0931 484332 dalle ore 8,30 alle 12,30 e 0931 890453 dalle ore 11 alle 13,30.

Tale iniziativa rientra nella campagna di prevenzione per il tumore alla mammella organizzata dall’Asp di Siracusa in adesione alla campagna di sensibilizzazione sostenuta in Sicilia dall’Assessorato regionale della Salute per tutto il mese in corso.

A Canicattini Bagni, in particolare, sabato 15 alle ore 17 nell’aula consiliare, si terrà una conferenza dal titolo “Prevenire è vivere”, organizzata in collaborazione con il Comune e l’associazione “Promuovere onlus”. Vedrà gli interventi del coordinatore della Breast unit dell’Asp, Giovanni Trombatore, direttore del dipartimento chirurgico e del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Lentini, del direttore del dipartimento oncologico Paolo Tralongo e dei vari specialisti della équipe multidisciplinare, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l’accesso alle attività gratuite di prevenzione, diagnosi, controlli e cure del tumore al seno con interventi tempestivi ed efficaci.

