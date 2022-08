Cronaca Augusta, domato rogo al capannone Ecomac. Al via rilievi ambientali di

AUGUSTA – Dal tardo pomeriggio di ieri a questa mattina al lavoro squadre di vigili del fuoco e volontari di protezione civile per domare il rogo al capannone Ecomac in contrada San Cusumano (zona Asi di Augusta), da cui si è levata l’imponente colonna di fumo nero che ha destato allarme nella cittadinanza e indotto il sindaco Giuseppe Di Mare all’invito a scopo precauzionale a “tenere chiuse imposte e finestre e a limitare gli spostamenti“. Stamani intorno alle 9 i vigili del fuoco hanno reso noto che l’incendio, che non ha causato feriti, è “sotto controllo“.

Sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento, di Lentini e della centrale Siracusa con rinforzi da Catania e il mezzo aeroportuale da Ragusa. Prosegue l’intervento per le operazioni di bonifica della struttura, che stocca a fini di riciclo rifiuti di carta, cartone e plastica, mentre personale dell’Arpa Sicilia si è recato sul posto per i rilievi ambientali.

Il rogo, sviluppatosi ad appena un paio di chilometri dal polo petrolchimico, sarebbe stato causato da un fulmine che ha colpito le balle di plastica da riciclare. Erano stati i vigili del fuoco a dare comunicazione immediata che a bruciare era in particolare “materiale plastico“. Già nelle prime ore dell’incendio (vedi foto di copertina), il vento avrebbe poi allontanato la nube di intenso fumo nero verso il mare.