Primo piano Augusta, drive-in per test rapidi anti Covid al Polivalente del “Costa” domenica di

AUGUSTA – Anche Augusta è stata coinvolta dalla direzione sanitaria dell’Asp nella campagna regionale di screening per Covid-19 della popolazione scolastica, promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

Al via domenica 8 novembre, dalle ore 9 e fino a mezzogiorno circa, una équipe di otto infermieri sarà presente nella scuola dell’Infanzia del plesso Polivalente, insistente su piazza Unità d’Italia, dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”, come ci conferma il dirigente scolastico Michele Accolla.

L’iniziativa prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione con l’esecuzione attraverso il metodo drive-in (vedi foto di repertorio in copertina, ndr) di test rapidi rinofaringei nei comuni con più di 30 mila abitanti e quindi, in provincia, nei comuni di Siracusa, Augusta e Avola (dove la campagna è partita stamani) nei quali hanno sede istituti di scuola superiore. In caso di positività, verrà immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

“L’adesione alla campagna è su base volontaria – fa sapere l’Asp – Lo screening è aperto, oltre che agli studenti, ai loro familiari e al personale docente e non docente“.

Dovrebbero seguire ulteriori date, da definire dal Dipartimento di prevenzione medico di concerto con i sindaci e i dirigenti scolastici.