Primo piano Augusta, drive through Difesa, giornate di tamponi rapidi per famiglie con soggetti disabili di

AUGUSTA – Screening epidemiologico anti-Covid gratuito, nella postazione allestita da fine novembre nel comprensorio militare di Punta Izzo, anche per le persone con disabilità e per le rispettive famiglie dell’associazione “20 novembre 1989” onlus.

Su richiesta del vicepresidente nazionale del sodalizio, l’augustano Sebastiano Amenta, il Comando Marisicilia ha aperto loro il Drive through Difesa (Dtd) per l’effettuazione dei tamponi rapidi (nella foto di repertorio in copertina), da ieri operativo (ore 9-13) nell’ambito del piano-tamponi per i rientri predisposto dall’Asp di Siracusa. I test alle famiglie dell’associazione sono stati effettuati ieri, oggi e proseguiranno anche domani. Con previsione di estendere l’accesso alle successive giornate fino a esaurimento lista famiglie, entro il termine del 7 gennaio.

“Esprimo gratitudine nei confronti del contrammiraglio Andrea Cottini, comandante di Marisicilia, e del capitano di corvetta Angelo Cartelli, medico dell’infermeria della Marina, per la sensibilità manifestata, come sempre, all’associazione”, dichiara Amenta sottolineando appunto come non sia di certo la prima occasione in cui la Marina militare va incontro alle esigenze delle persone diversamente abili.

Come pubblicato nei giorni scorsi, la postazione drive-in a Punta Izzo è attiva dal 30 novembre scorso, gestita da personale militare sanitario di Marisicilia con la collaborazione di personale sanitario Asp, al fine di incrementare il numero di tamponi e alleggerire il lavoro delle strutture ospedaliere civili.

I Dtd in tutta Italia sono gestiti e coordinati dal Comando operativo interforze, personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri. “La nostra gratitudine – aggiunge pertanto il vicepresidente dell’associazione “20 novembre 1989” – va anche all’Asp di Siracusa e a tutte le forze armate”.