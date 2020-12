Primo piano Augusta, club service uniscono le forze per la “raccolta alimentare” in favore delle Caritas parrocchiali di

AUGUSTA – Si è svolta nella mattina di ieri, un assolato sabato, la tradizionale “raccolta alimentare” ad opera dei club service cittadini in favore delle Caritas parrocchiali. L’emergenza sanitaria in corso per la pandemia di Covid-19 ha aggravato le emergenze alimentare e sociale, motivo per cui l’iniziativa, a fronte delle restrizioni governative, ha trovato quest’anno una risoluta azione collegiale.

Le delegazioni dei club service Rotary (presieduto da Ernesto Cannella), Lions (da Fabio Gaudioso), Kiwanis (da Francesco Rattizzato), Inner Wheel (da Concetta Angelino), unitamente alla Fidapa (da Stella Nicolosi) e al Circolo Unione (da Gaetana Bruno), distribuite all’ingresso dei principali supermercati che ne hanno permesso lo svolgimento in presenza, hanno ottenuto una importante risposta da parte della città. All’iniziativa, la prima svolta nell’ambito della “Consulta dei club service, della Fidapa e del Circolo Unione di Augusta”, costituitasi lo scorso 24 febbraio e attualmente coordinata dal delegato rotariano Francesco Messina, hanno aderito anche i giovani dei club Rotaract, Interact e Leo.

“La raccolta, come ogni anno, ha permesso di destinare a chi ne ha più bisogno beni alimentari di prima necessità, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la prima infanzia – rendono noto i promotori – Il perdurare della crisi sanitaria, infatti, ha avuto pesanti ricadute lavorative e, quindi, sociali ed economiche. Per questo motivo quest’anno la raccolta alimentare ha assunto un particolare valore. Nei prossimi giorni verrà effettuata la consegna alle Caritas parrocchiali in modo che sia per tutti, nessuno escluso, un Santo Natale“.