Primo piano Augusta, droga e pistole in casa: arrestato 24enne di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato ieri un 24enne per le ipotesi di reato di detenzione illegale di armi e munizioni e per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione in uso al giovane, dove hanno rinvenuto e sequestrato 209 grammi di cocaina, 304 grammi di marijuana, 95 di hashish, un bilancino di precisione, inoltre tre pistole e 218 cartucce.

Dopo le incombenze di legge, il 24enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa, è stato condotto in carcere.