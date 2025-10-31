Primo piano Augusta, pioggia notturna e ristagni in alcune zone: contenuti i disagi di

AUGUSTA – Alcune aree urbane di Augusta si sono svegliate allagate questo venerdì mattina, a seguito delle piogge cadute nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre. Secondo i dati del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), nella stazione di riferimento locale sono stati registrati poco meno di 40 millimetri di precipitazioni cumulate, un quantitativo non eccezionale ma sufficiente a causare disagi ai residenti di alcune zone.

Dalle prime ore della mattina, è stata segnalata e documentata con fotografie la presenza di acqua alta in particolare in Borgata, nell’area compresa tra il lungomare Rossini e via delle Saline (vedi collage di copertina, a sinistra), storicamente soggetta a ristagni dopo precipitazioni intense. Disagi anche nell’Isola, lungo via Francesco Vita (vedi collage di copertina, a destra), prosecuzione verso sud di via Marina Ponente, dove tratti di strada risultavano ancora impraticabili per alcune ore.

Non si sono invece registrati intoppi all’ingresso della città, punto anch’esso storicamente critico in occasione di piogge abbondanti: in questo caso, a quanto pare, il quantitativo d’acque meteoriche ha avuto il tempo di defluire regolarmente attraverso le caditoie recentemente disostruite.

Nonostante i disagi in alcune aree, la situazione complessiva in città può dirsi fortunatamente contenuta: l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale dal pomeriggio di giovedì fino alla metà giornata di questo venerdì 31 era soltanto di livello “giallo” (attenzione), e i fenomeni temporaleschi non hanno provocato danni significativi o interventi di soccorso rilevanti.

Ad Augusta, dunque, è andata relativamente bene se si considera che, nelle stesse ore notturne, la stazione Sias di Siracusa ha registrato oltre 100 millimetri di pioggia cumulata. Mentre, a causa dell’allagamento del piano viabile, nelle prime ore della mattina è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 114 “Orientale sicula” dal km 140,500 al km 142,000 all’altezza del territorio di Priolo Gargallo.