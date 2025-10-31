Augusta, Di Mare e Stella querelati per calunnia da un cittadino: il Gip fissa l’udienza
AUGUSTA – Il giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Siracusa, dott. Andrea Migneco, con decreto del 24 ottobre scorso, ha ritenuto ammissibile l’opposizione presentata dal legale del signor Aldo Raina alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e del presidente del consiglio comunale Marco Stella, indagati per l’ipotesi di reato di calunnia (articolo 368 del codice penale).
Il Gip ha fissato l’udienza in camera di consiglio per il 20 gennaio 2026 al Tribunale di Siracusa, per verificare la necessità di ulteriori indagini (per come richiesto dalla parte offesa) o, viceversa, se accogliere la richiesta di archiviazione proposta dal Pm.
La querela per calunnia è stata presentata dal Raina a seguito del proprio proscioglimento nel precedente procedimento penale in cui risultava imputato per una presunta aggressione ai danni del primo cittadino, su querela di quest’ultimo, che sarebbe avvenuta il 26 ottobre 2022 dinanzi a un esercizio commerciale dotato di videocamere di sorveglianza.
Con sentenza di non luogo a procedere del giudice monocratico di Siracusa, perché “il fatto non sussiste“, il 10 luglio 2023, il Raina era stato prosciolto anche dall’accusa residuale di minacce.