Primo piano Augusta, due arresti nel blitz antidroga: scoperti oltre 1,5 kg di hashish con il cane “Maui” di

AUGUSTA – La Polizia di Stato ha eseguito, ieri l’altro, un intervento antidroga in città culminato con l’arresto di due uomini, di 69 e 31 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e con la segnalazione di un trentenne per uso personale.

L’operazione, disposta dal questore di Siracusa e condotta dagli agenti del locale commissariato insieme al reparto Prevenzione crimine di Catania, ha previsto una serie di perquisizioni domiciliari mirate per contrastare la diffusione di droga nelle “piazze di spaccio” augustane.

Determinante, nel corso dei controlli, il contributo di unità cinofile della Questura di Catania: grazie al fiuto del cane poliziotto “Maui”, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilogrammo e mezzo di hashish, 26 grammi di marijuana e 2,5 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente.

Parallelamente, i posti di controllo sulle strade urbane hanno permesso di identificare 91 persone, controllare 61 veicoli ed elevare tre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.