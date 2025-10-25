Eventi Augusta, oggi la cerimonia di premiazione del 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta” di

AUGUSTA – Si conclude oggi, sabato 25 ottobre, il 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, iniziativa promossa dal “Nuovo Gruppo Meg” con il sostegno del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. La cerimonia di premiazione è in programma alle ore 18,30 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, alla presenza delle autorità civili, dei promotori e di tutti gli artisti partecipanti.

Nel corso dell’evento saranno annunciati i primi tre classificati della sezione “estemporanea”, che riceveranno i premi acquisto in denaro rispettivamente di 1.000, 700 e 500 euro, e i primi tre classificati della sezione “contemporanea”. Sarà quindi assegnata la borsa di studio del valore di 1.500 euro, a uno degli studenti delle classi quinte a indirizzo artistico iscritti al concorso. Previsto inoltre un attestato di riconoscimento speciale per l’artista più giovane tra i 24 partecipanti complessivi, provenienti dal Siracusano e dal Catanese.

Il concorso, dedicato al tema “Augusta oltre l’isola tra cielo e mare”, ha avuto inizio lo scorso 17 ottobre con le operazioni di timbratura delle tele presso la galleria d’arte “Cat Meg New Art” di via XIV Ottobre, a ridosso dei giardini pubblici. Le opere realizzate sono state esposte per tutta la settimana nel salone “Rocco Chinnici”, offrendo ai visitatori uno sguardo non solo sulla città, filtrato dalla sensibilità di pittori e giovani artisti che hanno scelto di raccontare Augusta, ma anche sui diversi approcci alla pittura.

Come hanno riferito il presidente del “Nuovo Gruppo Meg”, Pippo Corbino (vedi foto di copertina), e il direttore artistico Amedeo Nicotra, il Trofeo rappresenta “un ritorno in grande stile per il nostro sodalizio artistico”, ricostituito lo scorso anno dopo oltre mezzo secolo di inattività, e “un’occasione per promuovere Augusta attraverso uno sguardo artistico contemporaneo, libero e creativo”.