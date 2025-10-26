Primo piano Augusta, al “Costa” incontro del progetto regionale @Lab_School contro le dipendenze di

AUGUSTA – Si è tenuto nei giorni scorsi, al 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta, l’incontro dedicato al progetto @Lab_School – Azioni di contrasto alle dipendenze, promosso dalla Rete Salus – Scuole She Sicilia e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Scuola polo provinciale del progetto è l’Istituto comprensivo “Gaetano Emanuele Rizzo” di Melilli, diretto dalla dirigente scolastica Anna Maria Fontana.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto tra studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni sul delicato tema della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, con particolare attenzione alle nuove forme di disagio giovanile.

Ad aprire la mattinata, i saluti della dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo, che ha sottolineato l’importanza del dialogo educativo nella prevenzione affermando che “la scuola ha il dovere di formare coscienze libere e consapevoli, capaci di scegliere il benessere e la vita“.

Sono quindi intervenuti la dottoressa Loredana Modica, esperta in educazione alla salute, e l’ispettore Vincenzo Sicurello del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno affrontato con grande sensibilità le problematiche legate all’uso di sostanze e alle dipendenze comportamentali.

L’incontro è stato arricchito da momenti di forte impatto emotivo e formativo: è stata presentata la storia di Giulio, tratta dall’esperienza dell’associazione “La casa di Giulio” di Palermo, e mostrato un estratto dello spettacolo teatrale I ragazzi di Ballarò, che racconta con intensità e realismo i danni devastanti provocati dall’uso di crack.

L’evento si è concluso con un dibattito partecipato, durante il quale gli studenti hanno espresso riflessioni, domande e proposte, confermando il valore educativo di un percorso che mette al centro la prevenzione, la consapevolezza e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio.