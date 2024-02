Primo piano Augusta, duecento studenti siciliani al “Ruiz” per le sfide con robot e mattoncini Lego di

AUGUSTA – Un sabato all’insegna di gare di scienza, robotica e mattoncini Lego, aperte al pubblico, attende circa duecento studenti provenienti da numerose scuole della regione per la tappa di qualificazione regionale della First Lego league.

Si terrà sabato 24 febbraio, dalle ore 10 alle 18,30 nella palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e per il quinto anno regional partner della Fondazione Museo civico di Rovereto che in Italia organizza questa competizione mondiale.

La First Lego league è nata nel 1998 dalla collaborazione tra la celebre azienda danese Lego, produttrice dei mattoncini giocattolo, e la First, acronimo in inglese dell’Associazione americana per l’ispirazione e la valorizzazione di scienza e tecnologia. Si svolge in 110 Paesi con 600mila giovani in tutto il mondo, con l’obiettivo di avvicinarli alle discipline cosiddette Stem, con un approccio di sperimentazione e divertimento.

Sono in programma nella scuola di via Catania due eventi: la “Challenge“, in cui si affronteranno squadre di studenti dai 9 ai 16 anni, e la “Explore” per bambini dai 6 ai 10 anni, tutti chiamati a progettare, costruire e programmare robot autonomi, per cercare soluzioni innovative a problemi reali di interesse ecologico, economico e sociale.

Quest’anno la sfida ha per titolo “Masterpiece” e punta i riflettori sul ruolo che le discipline Stem giocano nelle arti, motivando i team a immaginare nuovi modi di creare e comunicare l’arte in tutto il mondo. Le ragazze e i ragazzi delle squadre in competizione dovranno affrontare sfide di robotica e presentare progetti di ricerca, valorizzando al massimo le competenze dei singoli partecipanti.

“L’edizione 2024 di First Lego league challenge permetterà di coniugare le competenze scientifiche e tecnologiche degli studenti con le loro capacità artistiche e comunicative – riferisce Angelo Santacroce, docente di Robotica del “Ruiz” e organizzatore della tappa augustana – Nel corso delle gare i giovani scienziati affineranno il pensiero critico, le capacità progettuali in ambito Stem e lo spirito di squadra, per migliorare il mondo in cui vivono”.

Sedici team si contenderanno la “Challenge”, valevole come qualificazione regionale, a colpi di missioni con i robot, di progetti scientifici e tecnici, di spirito di squadra, fair play e inclusività. A questa gara prenderanno parte tre squadre del “Ruiz”, le ormai note “Vultus Ruiz“, “Metaltech Ruiz” e la novità “Thapsos” per gli studenti della sede distaccata di Priolo Gargallo.

Sei squadre invece sono attese nella gara “Explore”, rivolta ai giovanissimi che devono ancora accedere all’istruzione secondaria di secondo grado. In tal caso, ogni squadra dovrà condurre una ricerca sul tema della gara, costruire un modello robotico Lego e mostrare i risultati della ricerca tramite lo “Show me poster”.