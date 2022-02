Primo piano Augusta, elicottero in volo notturno sulla Borgata: è un controllo straordinario dei carabinieri di

AUGUSTA – Residenti della Borgata svegliati dal volo notturno di un elicottero, tra le 23 e l’1 circa. Si trattava di un aeromobile dell’elinucleo di Catania, a supporto di un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla compagnia dei carabinieri di Augusta, comandata dal maggiore Stefano Santuccio.

Nell’attività che ha illuminato di sirene l’ingresso della città, i carabinieri locali hanno infatti ricevuto la collaborazione dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia” di stanza a Sigonella.

Nel territorio di competenza della compagnia di Augusta, che ricomprende un’area estesa verso nord fino a Francofonte, sono stati controllati i soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale presso il proprio domicilio nonché alcuni esercizi commerciali, effettuate perquisizioni personali, veicolari e domiciliari: complessivamente 683 persone e 267 veicoli.

Per quanto riguarda i controlli su strada, i carabinieri hanno elevato 5 multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per uso del telefono cellulare alla guida senza auricolari, 4 per guida di veicolo senza la revisione periodica o privo di assicurazione Rca. Sanzioni per circa 2mila euro, decurtando contestualmente 45 punti dalle rispettive patenti di guida, ritirando 2 documenti di circolazione e sequestrando amministrativamente 2 veicoli.

I carabinieri hanno altresì segnalato alla Prefettura di Siracusa tre giovani, un francofontese e due augustani, per uso personale di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

(Nella foto di repertorio in copertina: elicottero dei carabinieri su Augusta)