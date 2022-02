Magazine Borsa, ecco le opportunità da tenere d’occhio per chi investe oggi di

Nella prima parte del nuovo anno i mercati finanziari sono stati caratterizzati da un deciso aumento di volatilità, che ha provocato delle correzioni generalizzate su diverse asset class. Anche se chi ha allocato il proprio capitale attraverso un portafoglio strategico storcerà il naso, si può affermare che la circostanza appena evidenziata ha fatto emergere degli spunti operativi molto interessanti: difatti chiunque operi in borsa, attuando strategie di breve termine, è consapevole del fatto che le oscillazioni di prezzo, sviluppate dai vari strumenti finanziari su scansioni temporali molto ridotte rappresentano, se intercettate con specifiche metodologie, opportunità per estrarre valore dai mercati. Naturalmente l’esecuzione di tecniche speculative richiede non solo una certa preparazione, ma sopratutto l’utilizzo di alcune funzionalità che si possono trovare solo in particolari intermediari finanziari.

Prima di analizzare le strategie di breve termine e la strumentazione necessaria per implementarle, è opportuno capire come funziona la Borsa , in modo da conoscere al meglio le opportunità di investimento che il mercato offre. È noto ai più che, per ottenere un profitto dalla compravendita di un bene, bisogna realizzare lo stesso ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto. In borsa, tuttavia, non per forza l’operazione di acquisizione deve essere antecedente a quella di vendita: difatti, ipotizzando il deprezzamento di uno strumento finanziario, si può vendere lo stesso e successivamente riacquistarlo ad un prezzo inferiore; anche in questo caso il profitto è il risultato netto positivo della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto e il meccanismo che ha permesso di strutturare il trade è definito short selling.

Operare in borsa con i broker online

Per potere negoziare asset finanziari, essendo in grado di confrontarsi efficacemente sia con tendenze al rialzo sia con tendenze al ribasso, bisogna utilizzare una piattaforma di trading equipaggiata con determinate funzionalità. Fra i tanti servizi disponibili per gli investitori retail merita una citazione quello erogato dai broker online: si tratta di intermediari finanziari attivi sui circuiti over the counter, che offrono ai propri utenti una tecnologia molto avanzata con costi molto competitivi.

L’apertura e il mantenimento di un conto di questo tipo sono totalmente gratuiti e persino le commissioni di negoziazione non rientrano tra le voci di spesa: alle transazioni disposte sui vari sottostanti, infatti, le società applicano uno spread tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.

Gli strumenti per costruire una strategia di trading

L’aspetto più interessante dei servizi offerti da un broker online è rappresentato dalla possibilità di negoziare la maggior parte dei sottostanti, utilizzando un’unica piattaforma: nel loro catalogo prodotti sono presenti i Contratti per Differenza, particolari derivati che consentono di replicare il prezzo di un sottostante –azioni, indici, asset digitali e materie prime– e il foreign exchange market.

Tutti questi strumenti finanziari prevedono l’uso del meccanismo di short selling, già analizzato precedentemente, e della leva finanziaria. Quest’ultimo, in particolare, è una funzionalità che permette di aumentare il controvalore di una posizione su un asset, per poter aprire e chiudere un trade in un lasso di tempo molto piccolo.

Trading online e canali di formazione

È chiaro che l’apprendimento delle nozioni, per iniziare ad operare in borsa, richiede un percorso di formativo. Fortunatamente oggi la disponibilità di risorse, che rispondono a questa esigenza, è davvero ampia. Si possono trovare libri o manuali in cui vengono illustrate varie metodologie di investimento e vi è abbondanza anche di materiale liberamente consultabile, in particolare sul web.

Inoltre molti professionisti del settore distribuiscono corsi con vari livelli di difficoltà a seconda del grado di esperienza e di preparazione dell’utente. Lo stesso discorso vale per i broker online, che all’interno dei propri servizi prevedono percorsi didattici, messi a disposizione gratuitamente per gli iscritti.