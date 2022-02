Primo piano Augusta, consegnati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale in via Soccorso di

AUGUSTA – Sono stati consegnati stamani alla ditta aggiudicataria i lavori di riqualificazione urbana dell’area mercatale insistente su via Soccorso, alla Borgata, già sede del mercato rionale fino all’esplosione della pandemia e recentemente denominata piazza 13 Maggio 1943. L’intervento è stato dettato “essenzialmente“, come si legge negli atti, dall’esigenza di adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria (ordinanza del ministero della Sanità del 3 aprile 2002) e alla normativa sulla sicurezza in particolare dell’impianto di distribuzione elettrica del mercato.

I lavori, che dureranno circa 45 giorni, saranno eseguiti dalla ditta “Costruzioni generali e servizi di ingegneria” di Messina, che si è aggiudicata la gara lo scorso 15 novembre per un importo di 37.899 euro Iva compresa, offrendo un ribasso del 5 per cento. Nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, redatto dagli uffici comunali e approvato dalla giunta il 20 ottobre scorso, è stato stimato necessario un ammontare complessivo di 44.996 euro, da finanziare con “fondi propri dell’amministrazione comunale“.

Nella nuova distribuzione dei posteggi di vendita, verrà attuata la separazione dei settori merceologici, con i banchi (su stalli di 6×4 metri) disposti su due linee e al centro un corridoio di larghezza idonea. Lungo il lato est, saranno realizzati il locale servizi igienici e relativa piazzola ecologica (vedi immagine di copertina).

“L’intervento – riferisce in una nota l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Tedesco (nella foto all’interno, al centro tra il consigliere Roberto Conti e l’assessore Giuseppe Carrabino, ndr) – prevede le prese d’acqua, gli scarichi, i servizi igienici, l’impianto di illuminazione, la realizzazione di un’aiuola di delimitazione con le ex palazzine Ina casa e i riquadri per gli spazi da assegnare agli ambulanti“.

L’area destinata al ritorno del mercato, nel frattempo, ha assunto la denominazione di piazza 13 Maggio 1943, data del tragico bombardamento aereo americano sull’Isola, divenuta Giornata della memoria cittadina (che ha riunito nella commemorazione anche la tragedia del 17 luglio 1943 che funestò il borgo di Brucoli) di tutte le vittime civili e militari di Augusta e della frazione di Brucoli nel secondo conflitto mondiale.

E la stessa via Soccorso è legata alla presenza di uno dei tre rifugi che furono costruiti nel rione Borgata Stazione. “Per lungo tempo – ricorda l’assessore alla Cultura e Toponomastica, Giuseppe Carrabino – la denominazione di questa strada è stata motivo di interpretazioni più o meno riconducibili al periodo bellico. Una certosina ricerca storica condotta nell’Archivio storico comunale ha permesso di chiarire che il toponimo è nato a seguito di una specifica disposizione della Regia Prefettura di Siracusa del 1941, che ordinava la costruzione di trincee in muratura e calcestruzzo di cemento in alternativa della “scarsissima protezione delle trincee in legno costruite in Augusta all’inizio della guerra. La strada sorta nell’area già interessata dal rifugio del “piazzale Lisitano” fu denominata via Soccorso, quale riferimento al luogo di protezione per gli abitanti del rione“.

“Con l’inizio dei lavori di riqualificazione – aggiunge l’assessore all’Economia e Sviluppo della città, Tania Patania – partirà contestualmente l’iter per la creazione della nuova graduatoria degli operatori commerciali che faranno richiesta di concessione degli spazi disponibili per l’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, ortofrutta, abbigliamento e casalinghi“.

“Siamo in attesa della cessione da parte dell’Iacp delle strade impraticabili del quartiere ex Ina Casa – conclude, nella nota, il sindaco Giuseppe Di Mare – per poter procedere alla sistemazione. Basti pensare che si tratta di una vicenda irrisolta risalente agli anni cinquanta del Novecento e che la mia amministrazione ha definitivamente risolto“.