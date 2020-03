Primo piano Augusta, emergenza Coronavirus, passeggiate concesse a ragazzi disabili con caregiver familiare di

AUGUSTA – Anche ad Augusta, seguendo il modello di altri comuni, come la vicina Catania (vedi avviso pubblicato il 25 marzo), i ragazzi diversamente abili con il rispettivo caregiver familiare (cioè chi aiuta, a titolo gratuito nella vita quotidiana, un proprio congiunto non autosufficiente) potranno svolgere attività all’aria aperta.

Le misure restrittive dei decreti governativi e delle ordinanze regionali, per il contenimento sanitario da emergenza Coronavirus, stavano per creare “un’altra emergenza“, quella delle persone diversamente abili costrette in casa per settimane. A sollevare la questione è stato l’augustano Sebastiano Amenta, vicepresidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989”, che nei giorni scorsi aveva scritto all’assessorato regionale alla Salute e all’Autorità garante per le persone con disabilità della Regione siciliana, chiedendo “un po’ di tolleranza e avere gradi di libertà nella gestione quotidiana dei ragazzi certificati con legge 104/92 articolo 3 comma 3, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla attuale situazione e naturalmente senza abusarne“.