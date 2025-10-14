Primo piano Capitaneria di porto Augusta, in visita il direttore marittimo della Sicilia orientale Macauda di

AUGUSTA – Si è svolta nella giornata di ieri la visita istituzionale del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda, alla Capitaneria di porto di Augusta, una delle più importanti realtà marittime della regione.

Accolto dal comandante della locale Capitaneria, capitano di vascello Domenico Santisi, l’alto ufficiale ha incontrato nel corso della mattinata il comandante marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini, e il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in confronti istituzionali improntati alla collaborazione tra Marina militare, Guardia costiera e amministrazione comunale.

A seguire, nella sede della Capitaneria, il contrammiraglio Macauda ha ricevuto i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), “a testimonianza della sinergia tra le istituzioni e gli operatori portuali”, come si evidenzia nel comunicato. Durante l’incontro è stato rimarcato “il ruolo che la Guardia costiera svolge quale volano per la crescita di tutti gli interessi connessi con l’uso del mare”, in un compartimento marittimo su cui insiste uno dei poli logistici, militari e industriali più strategici del Mediterraneo.

La visita si è conclusa con un momento interno particolarmente significativo: il contrammiraglio Macauda ha voluto incontrare tutto il personale militare in servizio presso la Capitaneria di porto di Augusta (vedi foto di copertina), al quale ha rivolto parole di riconoscenza per il quotidiano impegno.

Nel comunicato si legge che il direttore marittimo della Sicilia orientale ha espresso “vivo compiacimento e apprezzamento per il costante e diuturno impegno in tutti i settori di competenza del Corpo, avuto particolare riguardo agli aspetti connessi alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, alla vigilanza lungo la filiera della pesca ed alla sicurezza della navigazione nonché per il quotidiano lavoro svolto a supporto del cluster marittimo“.