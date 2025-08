Primo piano Augusta, escursioni in gommone accessibile: l’estate solidale di Settipani compie 10 anni di

AUGUSTA – Dal 2015 trasforma l’estate in un’occasione di libertà e condivisione per persone con disabilità, provenienti da tutta Italia. È l’iniziativa di Alessandro Settipani (nella foto di repertorio in copertina), giunta alla sua decima edizione, che prende il via dal pontile “Mare nostrum” di Brucoli, dove è ormeggiato il suo gommone completamente accessibile.

Settipani, egli stesso in carrozzina, è infatti proprietario di un gommone interamente modificato per la guida da parte di soggetti con disabilità motoria. Ogni fine settimana, insieme alla sua famiglia, accoglie a bordo ospiti desiderosi di vivere il mare senza barriere, tra escursioni lungo la costa augustana, bagni e tramonti indimenticabili.

“Anche quest’anno, il calendario è già pieno fino a fine stagione“, riferisce Settipani. Le domeniche sono dedicate ai ragazzi con disabilità psico-fisiche dell’associazione “Augusta project“, mentre i sabati sono riservati a coloro che, grazie al passaparola, prenotano tramite i social l’escursione donata. Tra questi ultimi, ne ha recentemente fruito Martina, influencer napoletana attiva sui temi dell’accessibilità, che ha potuto vivere la sua prima esperienza in gommone insieme alla sua famiglia, ammirando la costa di Brucoli e uno dei tramonti “più spettacolari d’Italia“, come lo definisce Settipani.

Il progetto si arricchisce ogni anno di nuove attività: dalle semplici uscite in mare alle escursioni subacquee, grazie alla collaborazione con l’esperto Jano Di Mauro. Un impegno che Settipani porta avanti per puro piacere personale, autofinanziandosi, e che può contare sul supporto logistico del pontile “Mare nostrum” e del suo titolare, Natale Salvatore Romano, insieme allo staff, che ospitano l’iniziativa da anni.

Il pontile insistente sulla baia di Brucoli risulta dotato di un solarium accessibile sulla spiaggetta e anche di una sedia Job per le docce in autonomia.