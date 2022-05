Primo piano Augusta, eventi di San Domenico, ecco il piano straordinario viabilità: divieti, bus navette e carri attrezzi di

AUGUSTA – È stato varato dall’amministrazione un piano straordinario della viabilità, disposto attraverso una decina di ordinanze di polizia municipale e un paio di ordinanze sindacali, per garantire l’ordinato svolgimento degli eventi musicali e sportivi, oltre a quelli liturgici, connessi ai festeggiamenti in onore del patrono San Domenico.

Gli aspetti più rilevanti comportano la previsione per i pomeriggi e le serate di lunedì 23 e martedì 24 maggio, rispettivamente vigilia e festa patronale, di quattro aree parcheggio e due linee di bus navetta gratuito (linea 1 di collegamento tra Borgata e Isola e linea 2 nell’Isola). La concentrazione tra processioni e concerti nei giorni clou, con i Nomadi la sera del 23 e Dolcenera la sera del 24, ha suggerito l’istituzione di tre aree parcheggio alla Borgata (piazza Unità d’Italia, uno dei due piazzali del mercato del giovedì e piazza Sacro Cuore) e di due nell’Isola (piazza Maestri del Lavoro e piazzale del Comando Marisicilia), collegate con via Colombo (giardini pubblici) da complessivamente quattro bus navette. Altri bus urbani o privati, nelle giornate interessate, non potranno accedere all’Isola.

L’Isola, come evidenziato in un videomessaggio del sindaco Giuseppe Di Mare, è “sconsigliata” agli automobilisti non residenti nelle giornate del 23 e del 24 maggio, mentre i residenti vi accederanno tramite il ponte al Rivellino, considerata la contemporanea interdizione disposta per il viadotto Federico II in direzione sud. Per scoraggiare e reprimere il parcheggio selvaggio, saranno in marcia nelle aree urbane interessate da divieti quattro carri attrezzi noleggiati per l’occasione dal Comune. Saranno altresì in campo circa cinquanta persone, tra agenti della Polizia municipale e volontari di protezione civile, i quali avranno il proprio centro operativo di controllo nell’area antistante all’ufficio Anagrafe.

Quindi per le suddette giornate sono ben sei le ordinanze di polizia municipale, dalla numero 153 alla 158: è vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare in via Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, nei giorni 23 e 24 maggio dalle ore 16 alle 24; è vietata la sosta e la circolazione veicolare nella via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Colombo e via Limpetra dalle ore 16 del 21 maggio alle ore 24 del 24 maggio, nelle stradelle sud e nord intorno alla piazza Duomo dalle ore 16 del 21 maggio alle ore 24 del 24 maggio, nella via Garibaldi nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Principe Umberto i giorni 23 e 24 maggio dalle ore 16 alle 24; è vietata la circolazione veicolare sul viadotto Federico II in direzione di marcia verso l’Isola nei giorni 23 e 24 maggio dalle ore 15 alle 24; è vietata la sosta veicolare dalle ore 7 del 23 maggio alle ore 24 del 24 maggio nella via Capitaneria, nelle adiacenze della chiesa di San Domenico e in piazza San Domenico, compreso il lato nord; è vietata la circolazione veicolare in via Capitaneria, nel tratto compreso tra via della Dogana e piazza San Domenico i giorni 23 e 24 maggio dalle ore 16 alle 24; è vietata la sosta veicolare in piazza D’Astorga lato est dalle ore 7 del 23 maggio alle ore 24 del 24 maggio; è vietata la sosta veicolare e la circolazione in via XIV Ottobre nel tratto compreso tra via Roma e piazza San Domenico nei giorni 23 e 24 maggio dalle ore 14 alle 24; è vietata la sosta veicolare in via Roma lato nord nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Xifonia il giorno 24 maggio dalle ore 12 alle 21; è vietata la sosta veicolare in via Alabo lato nord nel tratto compreso tra via Megara e lungomare Paradiso il giorno 24 maggio dalle ore 12 alle 22; è vietata la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 21 maggio alle ore 24 del 24 maggio nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici e nell’area adiacente all’ufficio Anagrafe.

Sempre nel centro storico, per il torneo di minivolley “1° Trofeo San Domenico”, con ordinanza di polizia municipale (numero 149), è vietata la circolazione veicolare in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma per sabato 21 maggio dalle ore 9 alle 13.

Nella Borgata, dove si svolgerà la gara ciclistica “Trofeo San Domenico” organizzata dall’Asd Pedale Megarese, due ordinanze di polizia municipale (numeri 150 e 152) dispongono per domenica 22 maggio: dalle ore 6 a fine manifestazione è vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare, ambo i lati, nella via Frixa nel tratto compreso tra via Matteotti e via Buozzi, via Buozzi nel tratto compreso tra via Di Vittorio e via Generale Dalla Chiesa, via Di Vittorio nel tratto compreso tra via Buozzi e via Catania, via Generale Dalla Chiesa nel tratto compreso tra via Buozzi e via Di Vittorio, e corso Sicilia nell’area antistante alle case popolari; inoltre è vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare di via Croce dalle ore 7 alle 13.

Con ordinanza sindacale, è stata inoltre disposta nella giornata di lunedì 23 maggio la chiusura dei quattro istituti comprensivi (“Principe di Napoli”, “Orso Mario Corbino”, “Salvatore Todaro” e “Domenico Costa”), di competenza del Comune, per interventi di disinfestazione dei plessi scolastici. Inoltre il sindaco ha emanato ordinanza di divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande e alcolici in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o latta, dalle ore 11 di sabato 21, lunedì 23 e martedì 24 fino alle ore 3 dei rispettivi giorni successivi; in capo agli esercenti anche l’obbligo di “posizionare idonei contenitori per i bicchieri di plastica ed altro“, nonché, prima della chiusura dell’attività, di “effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti alle aree utilizzate“.