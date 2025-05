Primo piano Augusta, eventi San Domenico, viabilità provvisoria e divieti nell’Isola fino al 25 maggio di

AUGUSTA – Viabilità provvisoria, non solo in vista delle processioni nel centro storico in onore del patrono San Domenico di Guzmán, ma in particolare per i diversi spettacoli serali in piazza Castello per i quali si prevede un notevole afflusso di persone nell’Isola a cominciare dal concerto di questo sabato 17 maggio. Come negli scorsi anni, il Comune ha predisposto un servizio bus navetta gratuito. Qui di seguito abbiamo raccolto e semplificato, a beneficio dei lettori, tutte le relative ordinanze emanate ad oggi.

Per consentire un “eventuale transito dei veicoli in emergenza” in prossimità dell’area degli spettacoli serali, nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici, nell’area adiacente all’ufficio anagrafe e nell’area adiacente agli uffici elettorale e stato civile, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) dalle ore 7 di venerdì 16 maggio alle ore 3 di domenica 25 maggio.

Nei giorni degli spettacoli serali, “al verificarsi di eventuali esigenze per congestione della viabilità e/o per esigenze di pubblica sicurezza“, su disposizione rispettivamente del responsabile della polizia locale o del funzionario di pubblica sicurezza, può essere vietata la circolazione veicolare sul viadotto Federico Il in direzione di marcia nord-sud (dalla Borgata verso l’Isola) nei giorni 17-18-20-23-24 e 25 maggio dalle ore 18,30 alle ore 2 del rispettivo giorno successivo.

Quindi, per questi ultimi giorni e orari, è indicato nella medesima ordinanza il “percorso (veicolare, ndr) alternativo per residenti al centro storico“: corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte al Rivellino, via Saraceno e via Veneto.

Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, dalle ore 16 alle ore 3 nei giorni 15-17-18-20-23-24-25 maggio. È vietata la circolazione veicolare in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, negli stessi giorni e orari. Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) in via Colombo nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e i giardini pubblici, dalle ore 7 di sabato 17 maggio alle ore 3 di domenica 25 maggio. Sono inoltre istituiti 6 posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara. Sono vietate la circolazione e la sosta veicolare in via Principe Umberto nel tratto tra via Colombo e via Garibaldi nei giorni 15-17-18-20 maggio dalle ore 13 alle ore 24.

Per consentire lo svolgimento del corteo storico-medievale dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”, lunedì 19 maggio, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, dalle ore 13 alle ore 22. Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta nelle due stradine laterali di piazza Duomo nella stessa fascia oraria. Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Roma e via della Rotonda, dalle ore 13 alle ore 20.

Per le processioni liturgiche in onore del santo patrono, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta lungo tutta via Principe Umberto tra via Colombo e via della Rotonda, dalle ore 13 di venerdì 23 maggio alle ore 24 di domenica 25 maggio. Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) in piazza Duomo nelle stradelle a sud e a nord, sempre dalle ore 13 di venerdì 23 maggio alle ore 24 di domenica 25 maggio. Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) in via Garibaldi nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Megara, dalle ore 13 di venerdì 23 maggio alle ore 24 di domenica 25 maggio. È altresì vietata la sosta (con rimozione forzata) in via Capitaneria e in piazza San Domenico ambo i lati nell’area antistante alla chiesa di San Domenico, dalle ore 7 di venerdì 23 maggio alle ore 24 di sabato 24 maggio. È vietata la sosta veicolare (con rimozione forzata) dal civico 55 di via Epicarmo fino all’incrocio con via Garibaldi, dal civico 460 di via Epicarmo fino all’incrocio con via della Rotonda nonché in via della Rotonda nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara, dalle ore 14 alle ore 22 di sabato 24 maggio.

Per motivi di sicurezza in relazione agli spettacoli pirotecnici nelle adiacenze della chiesa di San Domenico, nell’ambito delle due processioni in onore del santo patrono, in via Capitaneria sono vietati temporaneamente la circolazione veicolare e il transito ai pedoni, dalle ore 19,30 alle ore 20 sia di venerdì 23 che di sabato 24 maggio.

Per lo spettacolo pirotecnico nella notte della festa patronale, sono vietate temporaneamente la circolazione veicolare e la sosta (con rimozione forzata) sul lungomare Jonio nel tratto compreso tra piazza delle Grazie e il viadotto Federico Il, dalle ore 14 di sabato 24 maggio alle ore 3 di domenica 25 maggio.

Con ordinanza del sindaco firmata il 12 maggio, si impone a “tutti gli operatori commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, presenti nelle adiacenze di piazza Duomo e di piazza Castello“, il divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, bevande e alcolici in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di latta, a partire dalle prime ore del pomeriggio e fino a due ore dopo il termine degli eventi in programma il 15-17-18-20-23-24-25 maggio; tali operatori commerciali sono obbligati a posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica e altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico, inoltre, prima della chiusura dell’attività, a effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti alle aree utilizzate, rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti. La medesima ordinanza impone a “tutta la cittadinanza” il divieto assoluto di introdurre, nelle aree interessate dagli eventi in programma, qualsiasi bevanda in bottiglia e/o contenitori di vetro o lattina. Nei casi di inosservanza, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro.

Inoltre, con ulteriore ordinanza del sindaco, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per “operazioni di disinfestazione” nelle giornate di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 maggio.

Con apposita ordinanza sindacale del 6 maggio, è stato attivato il Coc, Centro operativo comunale di protezione civile, per la “gestione degli eventi connessi” ai festeggiamenti patronali, a partire da giovedì 15 maggio e “sino alla conclusione delle manifestazioni di lunedì 26 maggio“.

