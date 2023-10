Primo piano Augusta, ex Ss 114 interrotta, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di

AUGUSTA – Aggiudicati dall’ex Provincia regionale di Siracusa i lavori di “manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” della strada provinciale 114 (ex Ss 114) “Siracusa-Priolo-Montedison” e contestualmente della provinciale 16 Lentini-Scordia.

I rispettivi interventi saranno eseguiti dalla “Descat srl” di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 33,777 per cento sull’importo dei lavori a base d’asta. L’impegno di spesa, determinato ieri dal Libero consorzio comunale di Siracusa, ammonta infatti a 717mila euro complessivi (Iva compresa).

L’ex statale 114, in piena zona industriale all’altezza della cosiddetta “Viabilità Asi Montedison – Punta Cugno”, presenta da alcuni anni una interruzione con deviazione verso la statale 193 (vedi foto di repertorio in copertina), in merito alla quale era stata presentata un’interrogazione all’Ars, a seguito anche di ripetute sollecitazioni di un cittadino.

Il progetto esecutivo era stato approvato con deliberazione del commissario straordinario dell’ex Provincia lo scorso 10 maggio, prevedendo da quadro economico un importo complessivo di 1 milione 100mila euro.

Entro fine mese, inoltre, dovrebbero partire i lavori per riasfaltare circa 3,5 km della strada provinciale 3 Augusta-Villasmundo, per cui sono stati impegnati dall’ex Provincia 263mila euro (Iva compresa).