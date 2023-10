Primo piano Porto di Augusta, al via la gara per concedere mediante project financing i servizi generali per 25 anni di

AUGUSTA – È stata avviata oggi, con l’approvazione degli atti di gara, la procedura di appalto telematico per “l’erogazione e l’efficientamento dei servizi di interesse generale dei porti di Augusta e di Catania, già proposta di finanza di progetto, per l’acquisizione di offerte migliorative“. Contestualmente, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale divulga un comunicato e i rendering di due opere da realizzare: la stazione marittima per passeggeri nello scalo etneo, di cui è stato validato il progetto di fattibilità lo scorso 19 settembre, e il terminal container con project cargo e general cargo nel porto megarese (vedi immagine di copertina).

Via libera quindi al bando per project financing (risorse private e pubbliche) dei lavori di progettazione, costruzione e gestione della stazione marittima di Catania e in particolare della concessione venticinquennale di 44 servizi portuali da erogare nei porti di Augusta e Catania, già proposti appunto con lo strumento della finanza di progetto dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito dalla capofila palermitana “Operazioni e Servizi Portuali Palermo Srl”, dalle catanesi “La Portuale II Soc. Coop. Arl”, “Green Service Soc. Coop. Sociale”, e da due aziende “Patania Srl” e “Ecolsicilia Srl” riconducibili al vicesindaco di Augusta con delega al Porto, Tania Patania.

Con decreto presidenziale numero 111 di oggi, il presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina dà sostanzialmente seguito a quanto dichiarato in occasione della seduta monotematica del consiglio comunale tenuta lo scorso 13 ottobre (un mese dopo l’assemblea del civico consesso andata a vuoto). Nell’occasione, dopo il suo accalorato intervento a difesa della correttezza delle procedure adottate, la seduta aperta ai vertici dell’Adsp, parlamentari, sindacati e operatori portuali, si è poi conclusa senza alcuna discussione della mozione annunciata dai banchi della minoranza per mancanza del numero legale.

Con l’atto del presidente dell’Adsp numero 77 del 31 luglio scorso, era stata decretata dall’ente concedente la fattibilità della proposta privata. Nel decreto presidenziale odierno, si sancisce che “appare estremamente proficuo accogliere e dare corso alla gara conseguente alla dichiarazione di fattibilità della proposta pervenuta, considerato che 41 dei 44 servizi proposti non sono ancora oggi resi nei porti del sistema portuale in oggetto, rilevando da ciò una evidente necessità di completamento urgente della offerta di servizi all’utenza“.

Tra le modifiche annunciate dal presidente dell’Adsp in sede di consiglio comunale, l’esclusione del servizio di rifornimento idrico in rada, attualmente espletato nel porto Megarese da operatori augustani e inizialmente previsto dal Rti promotore (vedi elenco aggiornato dei servizi messi a bando, fornito oggi dall’ufficio stampa Adsp, a piè di articolo).

Secondo quanto prescrive il codice degli appalti, recentemente riformato (con l’eliminazione della finanza di progetto ad iniziativa pubblica), una volta bandita la gara, l’ente concedente: prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta (che può risultare il promotore o un concorrente); pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Alla luce della proposta di finanza di progetto, i costi per i servizi di interesse generale da erogare nei porti di Augusta e Catania nei 25 anni, pari a 12 milioni 727mila euro annui (318 milioni nel quarto di secolo), sarebbero così ripartiti: 6 milioni 789mila a carico dell’Adsp, investimento Rti proponente pari a 1 milione 913mila, i restanti 4 milioni 24mila a carico dell’utenza dei servizi. È nei costi di realizzazione della stazione marittima di Catania che risiede l’impegno più oneroso per i proponenti: su 14 milioni 815mila euro necessari, 6 milioni 666mila saranno a carico dell’Adsp, mentre l’investimento privato ammonta a 8 milioni 148mila. Nel complesso, a detta del presidente dell’Adsp, i suddetti servizi determinerebbero l’occupazione di 180 persone tra Augusta e Catania, di cui 84 nuovi assunti.

“Cambiamo pagina e proiettiamo le strutture portuali nel futuro – dichiara oggi il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina – con strategie ambiziose e moderne, che superano le vecchie logiche, e mirano ad una programmazione seria, green e innovativa in grado da un lato, di scommettere sull’affidabilità degli interlocutori nell’attuazione degli obblighi contrattuali, attraverso una serie di richieste importanti e parametri rigidi illustrati in gara, dall’altro di prevedere progettualità e realizzazioni di opere necessarie, più volte promesse ma finora mai realizzate, per il rilancio della portualità dell’area siculo-orientale. Solo per l’assetto infrastrutturale abbiamo stanziato 245 milioni per Augusta e 150 per Catania con lavori sono in fase di avvio o già in corso di realizzazione. Un sentito grazie al comitato di gestione per il considerevole lavoro portato avanti“.

Viene reso noto nel comunicato che, nei giorni scorsi, è stato deliberato dal comitato di gestione il piano di riorganizzazione delle aree: “Finalmente i contenitori da Catania saranno trasferiti ad Augusta, porto “Core” della Sicilia orientale, grazie anche alla realizzazione del binario ferroviario (progetto già approvato) e al terminal Gnl (gas naturale liquefatto), che sarà affidato a privati nei prossimi anni. Sono state deliberate le dovute concessioni alla ditta EST (Europea Servizi Terminalistici) che gestisce i container e li trasferirà, già nei prossimi mesi, nell’approdo di Augusta in uno spazio di circa 86mila mq per 25 anni, lasciato volontariamente dalla I.T.S.A. (International Terminal Service of Augusta), spostata in un’area più piccola e proporzionata alle capacità terminalistiche storicamente espresse, sempre con concessione venticinquennale. Nella zona liberata nascerà il terminal contenitori, un project cargo (chiaramente rivolto agli impianti eolici) e general cargo con un importante piano di investimenti e occupazionale, che darà grande prospettiva oltreché lustro ad Augusta. Concessioni anche per le imprese Fac e Poseidon, che imbarcano lo zolfo prodotto dalla lavorazione dei petroli nelle raffinerie della rada“.

“Nel 2024 si entrerà a regime – aggiunge il segretario generale dell’Adsp, Attilio Montalto – grazie alle procedure in atto parallele e all’impegno dell’ente profuso con inusuale intensità e delicatezza. Conferiremo ordine e forma ai nostri porti dando priorità ad ecosostenibilità, verde pubblico, pulizia, igiene, sicurezza, tecnologie digitali per evitare incidenti e controllo delle condizioni meteo, una più corretta gestione dei rifiuti e del riciclaggio, mobilità elettrica e una costante gestione di aree comuni e parcheggi, ma anche assistenza per accelerare il rilascio di pratiche e documenti“.

“Si tratta di una svolta epocale per lo sviluppo del porto della nostra città – commenta nella stessa nota il sindaco di Augusta, Giuseppe di Mare – Soddisfatto degli obiettivi raggiunti dall’ultimo comitato di gestione, grazie anche all’impegno profuso dalla mia giunta, che ringrazio. Questi cambiamenti saranno forieri di crescita economica e occupazionale“.

Qui di seguito l’elenco completo dei “servizi di interesse generale”, oggetto del bando per finanza di progetto, da erogare nei porti di Augusta e Catania, come comunicato oggi dall’ufficio stampa dell’Adsp:

“Con una serie di rigorose prescrizioni si chiedono gli affidatari le seguenti attività: illuminazione, pulizia (compreso lo spazzamento delle strade per raggiungere situazioni di decoro rispetto alle condizioni attuali); raccolta rifiuti differenziata con carico, trasporto e smaltimento, implementata da supporto informatico per soddisfare livelli di sostenibilità ambientale grazie a recupero, riuso e riciclo dei materiali; pulizia degli specchi d’acqua per liberarli da detriti o altro con un monitoraggio costante e una reperibilità; derattizzazione, disinfestazione e sanificazione per fini di igiene e sicurezza; pulizia caditoie e spurgo pozzi neri; viabilità e circolazione con instradamento e controllo ai varchi dei passeggeri, tracciamento orizzontale e verticale di mezzi leggeri e pesanti; parcheggi con fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta e delle multe; Segnaletica stradale orizzontale e verticale e new jersey; sharing di bici con pedalata assistita e monopattini elettrici per la mini-mobilità; ricarica auto elettriche da colonnine connesse alla rete alimentata da impianto fotovoltaico; manutenzione e riparazione, servizi comuni al settore industriale e commerciale, antincendio, impianto elettrico e cabine Mt/bt di elevata efficienza; efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico per la pubblica illuminazione capace di ridurre le emissioni di carbonio; video sorveglianza h24 con presidio control room per verificare sinistri, incidenti e condizioni meteo; assistenza su demanio, sicurezza sul lavoro, lavoro portuale e gestione accosti per velocizzare il rilascio di pratiche; info point, assistenza fiduciaria e supporto logistico documentale al fine della regolarizzazione e indirizzamento dei flussi veicolari con instradamento di crocieristi, viaggiatori ordinari, diportisti, disabili che prevede anche il supporto al personale di ronda evitando disagi e lungaggini; archiviazione informatica e gestione documentale con siti web, comunicazione social e supporto informatico per eventi; controllo perimetri di competenza Adsp, arredi e infrastrutture portuali; servizi ambientali, valorizzazione beni culturali e riduzione emissioni con monitoraggi, prevenzione dell’inquinamento acustico, rilevamento periodico radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, qualità dell’aria e delle acque; rilievi batimetrici programmati e controllo fondali; manutenzione e mantenimento aree a verde pubblico“.