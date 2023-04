Primo piano Augusta, Federico operato a Barcellona con successo. La speranza donata trionfa per la seconda volta di

AUGUSTA – “L’operazione di Federico è riuscitissima“, rende noto sui social network l’associazione “Genitori e figli”, fin dai primi appelli per la raccolta fondi vicina alla famiglia Salemi. Il dodicenne augustano Federico Salemi, già operato poco più di sette anni fa per la sindrome del midollo ancorato occulto (Tcs occulto), si è sottoposto nella giornata di ieri, nel “Centro médico Teknon” di Barcellona, al delicato intervento neurochirurgico risolutivo di una sorta di “riancoraggio” del midollo.

“In mattinata Federico, dopo una notte in terapia intensiva, andrà in reparto e avrà il cuore di tutta la sua famiglia ad abbracciarlo – si legge nella nota dell’associazione presieduta da Antonio Caruso – Grazie al buon cuore degli augustani e oltre, che con le loro donazioni hanno permesso il viaggio della speranza dei due fratellini Federico e Gabriele. Nell’attesa che anche per Gabriele i nostri cuori possano unirsi alla sua famiglia ed esultare di gioia, rivolgiamo tutti una preghiera a Gesù“.

Scoppia di gioia, sui social network, la comunità di concittadini che attendeva da ieri l’esito dell’intervento di Federico, dopo che erano stati raccolti in appena un mese i centomila euro previsti per consentire, sia a lui che al fratellino Gabriele di 4 anni, caso raro di familiarità, di sottoporsi ai richiesti interventi neurochirurgici in Spagna e di sconfiggere la sindrome del midollo ancorato occulto.

A favore di Federico, la comunità augustana è stata capace del secondo “miracolo” solidale dopo la mobilitazione, nel 2015, che assicurò al primogenito di Francesco e Barbara Salemi le risorse economiche per sottoporsi alla precedente operazione negli Stati Uniti.

(Nella foto di copertina, divulgata dai familiari sui social network: il 12enne Federico Salemi dopo l’intervento)