Primo piano Augusta, piattaforma nazionale Cude (contrassegno disabili), Comune invitato ad aderire di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta, insieme a tutti quelli della provincia, viene invitato dal vicepresidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989”, l’augustano Sebastiano Amenta, ad aderire alla piattaforma unica nazionale telematica delle targhe associate al Cude, strumento che faciliterebbe la mobilità delle persone con disabilità. Un invito che segue l’appello lanciato un mese fa ai sindaci anche dall’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, giacché dall’istituzione della piattaforma nel 2021, attivata in via sperimentale lo scorso anno, sono ancora poche decine gli enti locali aderenti.

Cude è acronimo di Contrassegno unificato disabili europeo. L’idea su cui si basa il progetto è la creazione di un grande database nazionale dove confluiscano i dati delle targhe dei cittadini titolari del Cude, in modo che le singole amministrazioni locali vi possano attingere per il controllo dei passaggi nelle Ztl o delle soste riservate ai possessori di contrassegno, così da ridurre lungaggini burocratiche per i cittadini, ma anche evitare contravvenzioni. Attualmente, infatti, per il possessore di Cude che intenda transitare in una Ztl di Comune diverso dal proprio, è necessario comunicare i propri dati anticipatamente al transito, così da segnalare il proprio passaggio al comando di polizia stradale, affinché non gli venga elevata una sanzione. Medesimo ragionamento vale per gli stalli riservati.

“Oggi – scrive Amenta nella lettera trasmessa a sindaci e assessori ai servizi sociali della provincia aretusea – spostarsi da una città ad un’altra (sia interna che estera), oramai, è una cosa consueta anche per le persone con disabilità. Al fine di favorire tali spostamenti è stato fornito un aiuto, mediante l’utilizzo di una piattaforma in cui inserire tutti i veicoli in uso alle persone con disabilità, volto ad evitare di essere sanzionati in modo automatico quando attraversano zone a traffico limitato o altre zone off limit. L’adesione alla iniziativa deve essere fatta dai Comuni, ma fino ad oggi sembra che abbia aderito un numero eccessivamente esiguo (26) e della Sicilia neppure uno“.

“Ora, sulla base della indicazione diramata ai Comuni di tutta Italia dall’Anci nazionale dell’1 marzo 2023, lo scrivente Sebastiano Amenta – prosegue – nella qualità di vicepresidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989” onlus, la quale si occupa dei diritti delle persone diversamente abili, che nella sola provincia di Siracusa raccoglie oltre 500 famiglie associate, chiede che anche il suo Comune (Augusta, ndr) si attivi per perfezionare tale adesione“.

Amenta fa sapere che i primi comuni siracusani a notificargli l’avvio dell’iter per l’adesione alla piattaforma unica nazionale sono Melilli e Solarino.

