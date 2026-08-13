Primo piano Augusta, Ferragosto al mare, controlli rafforzati: barche ad almeno 200 metri dalla costa di

AUGUSTA – In vista del weekend di Ferragosto, la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta annuncia l’intensificazione delle attività di “vigilanza, prevenzione e controllo” lungo l’intero litorale di propria giurisdizione, con l’impiego di mezzi navali e pattuglie a terra.

Come avviene nel periodo di maggiore afflusso sulle coste, l’attività sarà rivolta in particolare al rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione e sulla balneazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e alla verifica di eventuali criticità nelle aree del demanio marittimo.

Le unità navali della Guardia costiera saranno impegnate nei controlli in mare, mentre il personale a terra vigilerà sul corretto utilizzo delle aree demaniali. L’obiettivo dichiarato dalla Capitaneria è prevenire comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone o compromettere la sicurezza della navigazione proprio nei giorni in cui è prevedibile una maggiore presenza di bagnanti e diportisti lungo la costa.

In occasione di Ferragosto, la Guardia costiera richiama quindi le principali prescrizioni e regole di prudenza contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare numero 41 del 2025.

In particolare, viene raccomandato di “non ancorare nelle zone destinate alla balneazione e non navigare né sostare a una distanza inferiore ai 200 metri dalla costa” e, per chi prende il mare con un’unità da diporto, di “verificare di essere in possesso, a bordo, delle dotazioni di sicurezza previste in relazione all’unità, al tipo di navigazione effettuata e alla distanza dalla costa“.

Prima di uscire in mare è inoltre necessario “controllare le condizioni meteo-marine in atto e quelle previste“. Il richiamo della Capitaneria riguarda anche i comportamenti individuali: occorre “evitare comportamenti imprudenti che possano mettere in pericolo sé stessi e gli altri, prestando particolare attenzione ai bambini“.

Ai bagnanti viene raccomandato di “non allontanarsi eccessivamente dalla riva e, in ogni caso, non oltrepassare i propri limiti e le proprie capacità natatorie“. Un ulteriore richiamo riguarda l’utilizzo degli spazi costieri, con l’invito a “evitare di occupare o intralciare le aree del demanio marittimo destinate al pubblico uso“.

Accanto ai controlli rafforzati, il Comando marittimo richiama infine il principio della responsabilità personale. “Nessuna attività di vigilanza e controllo può sostituire la prudenza, il buon senso e il senso di responsabilità individuale“, sottolinea la Guardia costiera, ricordando che chiunque fruisca del mare è chiamato a conoscere e rispettare le regole e ad adottare comportamenti consapevoli affinché le giornate trascorse lungo la costa si svolgano in sicurezza.

Per conoscere nel dettaglio le disposizioni applicabili, la Capitaneria ricorda che l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 41/2025 può essere consultata sul sito della Guardia costiera, nella sezione dedicata alle ordinanze di Augusta.

(Foto di copertina: repertorio)