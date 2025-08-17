Augusta, festa dell’Assunta, oggi la processione nell’antico rione San Giuseppe
AUGUSTA – Si svolgerà questa domenica sera, 17 agosto, l’antica processione rionale in onore di Maria Santissima Assunta, titolare della chiesa Madre di Augusta.
La solennità liturgica è stata celebrata il 15 agosto con una messa officiata dal parroco don Alfio Scapellato. Mentre, come da tradizione, la processione nel “rione San Giuseppe” cade nella prima domenica dopo il Ferragosto.
Alla conclusione della liturgia eucaristica in chiesa Madre delle ore 19, prenderà il via la processione con il simulacro per le strette vie del rione a nord del Duomo, dove tradizionalmente si tenevano i festeggiamenti della Madonna Assunta.
Questo il percorso: piazza Duomo, via Principe Umberto, via Garibaldi, via San Giuseppe, via Carluccio Amato, via XIV Ottobre, via San Pietro Martire, via Principe Umberto, piazza Duomo per il rientro in chiesa Madre.
Come nell’anno passato, la processione sarà seguita dal Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” e vedrà la collaborazione dei giovani del “Gruppo tradizioni Augusta” (nella recente foto di copertina).
Il culto locale in onore di Maria Ss. Assunta ha origini antiche, giacché dal 1867 la ricorrenza è divenuta momento di aggregazione nel quartiere medievale della “Isola delle palme”, con la prima edicola votiva dedicata.
Nella seconda metà dello scorso secolo, gli appuntamenti popolari in onore dell’Assunta sono stati curati dalla famiglia del barbiere Franco Bellistrì, che proprio nella principale via San Giuseppe, già via del Cassaro, gestiva il suo salone.
A seguito della sua scomparsa, i festeggiamenti sono curati da un comitato spontaneo di fedeli coordinato dalla famiglia di Maurizio Di Grande, che ha raccolto il testimone nel tramandare alle nuove generazioni questo appuntamento popolare.