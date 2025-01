Primo piano Augusta, aperta la cappella del compatrono San Sebastiano protettore della polizia locale di

AUGUSTA – Al via ufficialmente questa domenica, 19 gennaio, nella chiesa di Sant’Andrea, i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, compatrono di Augusta e protettore del Corpo di Polizia locale. Nel rispetto di una secolare tradizione, il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare ha proceduto all’apertura della cappella che custodisce il simulacro del santo (vedi foto di copertina).

“A San Sebastiano affidiamo le nostre preghiere, la vita ed il servizio di tutti gli uomini e le donne del Corpo di Polizia municipale – ha affermato il primo cittadino – per il lavoro che svolgono quotidianamente per la Città di Augusta con dedizione e professionalità. A loro il nostro riconoscimento e a San Sebastiano le nostre anime“.

Il programma è curato dal parroco don Francesco Scatà in sinergia con il Comune di Augusta, Assessorati alla Polizia locale e alla Cultura, tradizioni e promozione del territorio, rispettivamente retti da Domenico Zanti e Pino Carrabino.



Lunedì 20 gennaio sarà celebrata la festa liturgica, nella chiesa di Sant’Andrea, con la santa messa alle ore 18 presieduta dal sacerdote Carlo Fatuzzo e partecipata dal Corpo di Polizia locale, con il comandante Salvo Daidone unitamente ai colleghi in quiescenza. Nel corso della liturgia sono previsti gli interventi del sindaco, dell’assessore alla Polizia locale e dello stesso comandante che presenterà il consuntivo dell’attività dell’anno trascorso e gli obiettivi per quello appena iniziato.

I festeggiamenti si concluderanno domenica prossima, 26 gennaio, con la doppia processione. Nella mattinata, dopo la messa che dovrebbe concludersi alle ore 10,30, il fercolo intraprenderà il percorso verso la chiesa di San Domenico per il simbolico omaggio al santo patrono della città, che sarà esposto alla venerazione dei fedeli. Percorso: via Principe Umberto, via della Rotonda, via Megara, via Roma, via XIV Ottobre, piazza San Domenico, ingresso nella chiesa del patrono.

Nel tardo pomeriggio, dalle ore 19,30, dopo la solenne liturgia presieduta da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, il simulacro farà rientro processionalmente nella chiesa di Sant’Andrea con l’intervento delle confraternite, delle autorità civili e militari e del personale della Polizia locale. In tal caso il percorso sarà il seguente: via Garibaldi, via Principe Umberto, piazza Duomo, via Principe Umberto, per fare rientro nella sua chiesa.

Mentre i canti dei momenti liturgici sono eseguiti dalla corale polifonica “Iubilaeum” diretta da Luigi Trigilio, nelle due processioni domenicali (mattina e pomeriggio) presterà servizio il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto da Gaetano Galofaro.