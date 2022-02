Primo piano Augusta, Fiamma tricolore torna in piazza per il Giorno del ricordo di

AUGUSTA – Iniziativa politica del partito Fiamma tricolore nel Giorno del ricordo, ricorrenza civile istituita da una legge dello Stato per il 10 febbraio affinché si commemorino i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

“Nella memoria e nel ricordo dei Martiri delle Foibe, la sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore di Augusta organizza un sit-in in piazza Duomo“, per questo giovedì dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19, come si legge nella nota del neo commissario della sezione locale Antonio D’Abrosca. “La sezione “Pino Rauti” invita tutta la cittadinanza – aggiunge – a partecipare attivamente alla commemorazione“.

Sarà presente anche Benedetto Giannotta, augustano, commissario provinciale della Fiamma tricolore, già promotore del sit-in di commemorazione dello scorso anno (vedi foto di repertorio in copertina) che finì al centro di una polemica politica su presunti striscioni e canti “nostalgici” poi smentiti.