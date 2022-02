Primo piano Augusta, studenti del “Ruiz”a lezione (online) dalla Polizia per evitare le trappole del web di

AUGUSTA – Due mattinate dedicate sull’uso consapevole del web e alla prevenzione e alla lotta ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo all’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, in occasione rispettivamente della “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo” e del “Safer internet day“, che quest’anno cadeva l’8 febbraio.

Martedì 1 febbraio si è svolto online un incontro con la Polizia postale, da anni partner del “Ruiz” in progetti di Educazione alla legalità. Letterio Freni, direttore tecnico capo della Polizia di Stato di Catania, ha tenuto una lezione telematica su piattaforma Teams per tutte le classi prime della scuola. Il relatore ha illustrato con grande competenza tutti i rischi connessi all’uso delle rete attraverso delle slide, affrontando anche temi quali pedofilia digitale, truffe informatiche, diffamazione, violazione della privacy e cyberbullismo. Tante le domande e le curiosità degli studenti rivolte a Letterio, che ha ancora una volta sottolineato come internet sia una risorsa preziosa, ma pericolosa se non utilizzata correttamente.

La missione di formare i ragazzi all’uso responsabile dei device, ormai imprescindibili, è continuata poi giorno 8 febbraio, in occasione del Safer internet day, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e dei referenti del progetto, i docenti Rosanna Bellistri, Daniela Lo Faro e Marco Cannarella.

Martedì 8, infatti, le classi 3ªA Turismo, 3ªB Liceo delle Scienze applicate e 3ªB Informatica del “Ruiz” hanno partecipato in diretta streaming all’iniziativa “#cuoriconnessi” organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di puntare l’attenzione sulla sicurezza digitale dei ragazzi, in un periodo storico che purtroppo, per le restrizioni da contenimento sanitario, ha sottratto ai giovani una parte significativa della loro socialità.

Due le scuole della provincia coinvolte dalla Polizia postale, l’Istituto superiore “Ruiz” di Augusta appunto e il Liceo “Gargallo” di Siracusa. Molto toccanti soprattutto le testimonianze di tre ragazzi che hanno voluto raccontare la loro esperienza diretta di vittime della rete, per inviare agli studenti un messaggio di cautela verso le potenziali trappole del web.

All’evento virtuale, condotto dal giornalista Luca Pagliari (autore del nuovo libro “#cuoriconnessi – Il coraggio di alzare lo sguardo”), hanno partecipato il capo della Polizia Lamberto Giannini, il capo dipartimento delle risorse umane del ministero dell’Istruzione Jacopo Greco e l’amministratore delegato della catena di elettronica Unieuro, partner dell’iniziativa, Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Ospite d’eccezione lo psichiatra Paolo Crepet e, a sorpresa, il giovane cantante Blanco (vedi foto di copertina), fresco vincitore del festival di Sanremo in coppia con Mahmood.