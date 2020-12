Cronaca Augusta, fiamme in appartamento del centro storico: intervento e accertamenti dei vigili del fuoco di

AUGUSTA – Le fiamme sono divampate nella mattina di ieri in un appartamento al piano terra del centro storico. Erano le 9,30 circa quando vigili del fuoco e agenti della polizia municipale, allertati dai vicini, si sono recati in via X Ottobre, al civico 7.

I vigili del fuoco del distaccamento di Augusta hanno estinto le fiamme, che hanno causato ingenti danni all’interno, e avviato gli accertamenti propedeutici alla relazione del caso. Per fortuna, non si sono registrati danni a persone, dal momento che l’inquilino, al momento del rogo, si trovava lontano dall’abitazione.

Pare che l’incendio sia stato dovuto a un corto circuito o comunque a un problema di natura elettrica, con riserva in attesa del riscontro ufficiale.