Primo piano Augusta, flash mob a sostegno delle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini [Video]

AUGUSTA – Si unisce anche Augusta all’ondata di sdegno internazionale per la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne iraniana deceduta il 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo lasciando scoperte ciocche di capelli. Nel mondo, tra le manifestazioni di protesta si sono registrati tagli di ciocche di capelli, slogan contro il governo iraniano e in favore della libertà delle donne. In città, in una domenica di ottobre (il 9), la compagnia teatrale amatoriale “Redicuore” ha organizzato un flash mob, ripreso e veicolato sui social.

Una coreografia a sostegno delle donne in Iran, intonando, sulla scogliera che guarda a est all’ombra del Faro Santa Croce, le parole di una cover di “Bella ciao“, il canto popolare italiano dedicato alla Resistenza recentemente reinterpretato dall’artista iraniana Yashgin Kiyani. “Il nostro video è una goccia nell’oceano – si legge nei titoli di coda – ma speriamo che possa essere una spinta per altri uomini e donne a farsi carico di questo messaggio“. Ecco il video qui di seguito.

L’Iran è una repubblica islamica teocratica presidenziale, con una “guida suprema”, che da oltre trent’anni è incarnata dall’ayatollah Ali Khamenei, e un presidente, carica per la quale lo scorso anno è stato eletto Ebrahim Raisi. La repressione da parte della polizia in questo mese di proteste, innescate dalla morte di Mahsa Amini, secondo Amnesty international avrebbe portato a 144 morti tra cui 23 minorenni.

“Siamo consapevoli – afferma Patrizia Gula, ideatrice del flash mob augustano e regista della compagnia “Redicuore” – che un video non contribuirà ad abbattere il regime né a salvare la vita alle altre donne iraniane, ma servirà a sensibilizzare i nostri animi, a volte induriti dalla quotidianità, a dare voce alle migliaia di persone che voce non hanno. Perché è nostro dovere di cittadini non stare in silenzio di fronte al perpetuarsi di continui e gravi atti che ledono i principi e i diritti fondamentali di donne e uomini“.