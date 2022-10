News Augusta, partecipata quarta edizione del festival nazionale della filosofia attiva di

AUGUSTA – C’è stata anche Augusta tra le quattordici città italiane sedi di “Nuova acropoli” che hanno ospitato nel mese in corso la quarta edizione del Festival nazionale della filosofia attiva. Sabato 15 ottobre, la centralissima piazza Duomo è stata luogo di aggregazione di giovani e famiglie, con la filosofia, per una volta, assoluta protagonista. A promuovere la giornata, la sezione cittadina dell’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, nel pomeriggio di sabato, si è tenuta una gara di orienteering ispirata alle dodici fatiche di Ercole, che ha visto numerosi studenti fare squadra per superare prove di abilità, generosità, intelligenza e coraggio. Nella serata, spazio ai giochi filosofici rivolti ai giovani e non solo (vedi foto di copertina).

“Chi si è trovato a passeggiare in piazza Duomo è stato coinvolto in un caleidoscopio di attività ludiche per riflettere, divertendosi – si legge nella nota di “Nuova acropoli” di Augusta – Tra un giro della ruota delle virtù, il test per scoprire filosofo che è in noi, interviste doppie e l’enigmatico “Contact eyes”, non sono mancate le risate ma anche i momenti di riflessione. E che dire delle “pillole” per l’anima prescritte nello stand di Farmasophia? Se siete stressati per il troppo lavoro, Nuova Acropoli ha il farmaco che fa per voi: Ariaesol da assumere in associazione a utilizzo di gambe e polmoni, preferibilmente all’aria aperta“.

La premiazione della gara di orienteering si terrà in occasione delle presentazioni dei corsi gratuiti di filosofia attiva, lunedì 17 e giovedì 20 ottobre alle ore 19 nella sede associativa in viale Italia 262.