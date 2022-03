Primo piano Augusta, flash mob in tutti i plessi per il “no” alla guerra della scuola “Todaro” di

AUGUSTA – Il dramma della guerra Russia-Ucraina, e dei profughi ucraini, è dal 24 febbraio motivo di tensione e preoccupazione globale. Inevitabile che venga affrontato nelle scuole a partire dalle primarie, luogo di formazione delle nuove generazioni, e l’Istituto comprensivo “Salvatore Todaro” non si è tirato indietro dal realizzare diverse attività scolastiche svolte in maniera interdisciplinare, sensibilizzando i propri alunni sul valore della pace fra i popoli e rendendoli protagonisti con le iniziative svolte ieri mattina.

La scuola guidata dalla dirigente Rita Spada ha deciso di organizzare un momento comune di silenzio e di riflessione, in tutti e tre i plessi, nel principale in via Gramsci, come in quello “Saline” e al Polivalente. Dirigente scolastico, studenti, docenti, rappresentanti dei genitori, collaboratori scolastici dei vari ordini di scuola, tutti uniti attraverso flash mob contemporanei per dire “no” alla guerra.

Gli alunni hanno fatto sentire la loro vicinanza al popolo ucraino con riflessioni, poesie e disegni dedicati alla pace. Hanno inoltre sfilato con bandierine arcobaleno sulle note di “Heal the world”, il celebre brano di Michael Jackson che invita a “guarire il mondo”, a renderlo un posto migliore per le nuove generazioni.

“Come ha già ribadito Papa Francesco, “ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato” – si legge nella nota dell’istituto comprensivo – La guerra rappresenta la più grande vergogna dell’umanità, la scuola non può che opporsi stimolando la sensibilità e la conoscenza“.

Per domattina, invece, è prevista nell’Isola la marcia “per la pace in Ucraina e contro tutte le guerre”, a cui il Comune ha invitato a partecipare anche le scolaresche.