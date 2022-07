Politica Augusta, fondi inclusione migranti per un campo da padel? L’assessore regionale Scavone avvia accertamenti di

AUGUSTA – L’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone (nella foto di repertorio in copertina) ha “avviato un accertamento e un eventuale atto ispettivo al Comune di Augusta per verificare il corretto utilizzo di fondi strutturali per l’inclusione dei migranti“. Lo si apprende da un comunicato dell’ufficio stampa della Regione siciliana.

L’iniziativa conoscitiva, affidata alla dirigente responsabile dell’Ufficio speciale Immigrazione, scaturirebbe dalle recenti notizie di stampa sul progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta Di Mare (delibera numero 166 del 23 giugno scorso), con un quadro economico complessivo di 74.757 euro (Iva compresa), per il recupero ad uso sportivo degli spazi esterni delle cosiddette “Scuole verdi” attraverso, in particolare, la realizzazione di un campo da padel comunale.

L’assessore regionale Scavone si riferisce a “un presunto improprio utilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei fondi strutturali per l’inclusione sociale da destinarsi alla futura realizzazione di iniziative progettuali non rientranti tra le istituzionali finalità per cui detti fondi sono stanziati“.