Augusta, furto in appartamento e fuga sui tetti del centro storico: arrestati due giovani augustani

AUGUSTA – Nella serata di ieri, poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Augusta hanno arrestato e posto ai domiciliari due giovani augustani, di 22 e 19 anni, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione, nonché per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Intorno alle 18,45 gli investigatori del locale commissariato, avendo avuto contezza che sul tetto di un’abitazione nel centro storico, tra via Megara e via Principe Umberto, vi erano due soggetti intenti a forzare una porta-finestra, avviavano immediate indagini di polizia giudiziaria, avvalendosi anche di immagini utili tratte da telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Le immagini ritraevano due soggetti che, dopo aver lasciato l’appartamento presumibilmente depredato, si davano alla fuga sui tetti delle abitazioni adiacenti.

Pertanto gli agenti del commissariato, diretti dal commissario capo Guglielmo La Magna, hanno identificato i presunti responsabili e si sono recati nelle rispettive abitazioni. Giunti al domicilio del primo, hanno intercettato entrambi i soggetti mentre uscivano dallo stabile.

Gli indumenti indossati da uno dei due giovani corrispondevano, secondo gli investigatori, a quelli ripresi dalle telecamere, e inoltre lo stesso soggetto è stato trovato in possesso di uno zaino contenente parte della refurtiva, guanti e attrezzi atti allo scasso.

Entrambi i giovani sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale. Addosso al possessore dello zaino sono state rinvenute banconote di vario taglio per un totale di 440 euro, mentre l’altro giovane deteneva contante per 400 euro.

Nell’ambito delle indagini, gli investigatori hanno controllato attentamente i tetti delle abitazioni limitrofe a quella di uno dei soggetti perquisiti e sono riusciti a trovare l’edificio interessato dal furto. Tale abitazione, sita a circa 10 metri dal domicilio del giovane con lo zaino, è risultata essere di proprietà di un uomo che, raggiunto telefonicamente dagli inquirenti, ha sporto regolare denuncia per il furto subito.

