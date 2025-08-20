Primo piano Augusta, furto in villetta: arresto in flagranza, recuperati refurtiva e suv rubato di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta hanno arrestato in flagranza un 37enne di Lentini, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, con le accuse di furto aggravato e ricettazione.

L’episodio è avvenuto nella notte di sabato scorso, quando i militari sono intervenuti in contrada San Giorgio, nei pressi della strada statale 193 all’altezza dell’uscita per il porto commerciale, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano udito rumori sospetti provenire da una villetta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 37enne, dopo avere forzato la porta d’ingresso, si era introdotto all’interno dell’abitazione, impossessandosi di monili in oro, oggetti vari e denaro contante per oltre 300 euro. All’arrivo dei carabinieri, è stato bloccato e tratto in arresto.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che l’uomo si muoveva a bordo di un suv Hyundai ix35 risultato rubato lo scorso 9 agosto a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania.

La refurtiva, quantificata in oltre 3mila euro, e l’autovettura sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari.

(Foto di copertina: generica)