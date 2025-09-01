Cronaca Augusta, gattina “di quartiere” trovata senza vita: dolore e rabbia sui social di

AUGUSTA – È stata trovata morta ieri, in un’assolata domenica mattina, sul gradino d’ingresso di un immobile abbandonato di via Megara una gatta randagia, molto conosciuta e accudita da diversi cittadini. L’animale di colori bianco e nero, di età stimata di 3 anni, chiamato da alcuni residenti “Macchiolina” e ribattezzato “Giustizia” post mortem, viveva stabilmente in quella zona del centro storico da almeno due anni e aveva già fatto un paio di cucciolate. Il sospetto di chi la sfamava è che la gattina sia stata avvelenata, suscitando generale indignazione sui social network.

A segnalare formalmente l’episodio alla Polizia locale è stato Domenico R., uno dei cittadini che si occupavano dell’animale insieme ad altri volontari e commercianti del quartiere. Quindi il servizio veterinario dell’Asp, in collaborazione con la Polizia locale, ha avviato le procedure previste in caso di sospetto avvelenamento.

“Una sconfitta vederla morire dove ha cresciuto i suoi figli, dove per lei era casa, dove si fidava di un piatto di cibo, una sconfitta vivere in un paese degradato dove ancora succedono questi eventi, una sconfitta del genere umano“, ha scritto sui social lo stesso Domenico R., che ha poi contattato la Redazione de La Gazzetta Augustana.it.

Secondo quanto ci riferisce, nonostante la presenza diffusa di colonie feline in molte città, ad Augusta non risulterebbe ancora istituita o censita alcuna colonia ufficiale. In attesa degli esiti delle procedure avviate, la vicenda ha scosso la comunità locale e riacceso l’attenzione sul tema della tutela degli animali randagi.

(Nella foto di repertorio in copertina: il luogo del ritrovamento)