News Siracusa-Catania, due giornate di restringimenti sulla Ss 114 tra Sortino e Priolo di

AUGUSTA – Giovedì 4 e venerdì 5 settembre saranno eseguite nelle ore diurne attività di rimozione dei conduttori aerei in un tratto della strada statale 114, prosecuzione dell’autostrada Catania-Siracusa, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano-Priolo. Lo rende noto Terna.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, dalle ore 6 alle ore 18 è previsto il restringimento delle carreggiate, con transito consentito sulla corsia di marcia e su quella di emergenza. Nel dettaglio, giovedì 4 settembre l’intervento interesserà il tratto compreso tra Melilli-Priolo Nord e Priolo Gargallo, mentre il 5 settembre tra gli svincoli di Sortino e Melilli-Priolo Nord (nella foto di repertorio in copertina).

“Per limitare al minimo i disagi alla circolazione, saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del transito“, fa sapere Terna.

“I lavori si inseriscono nel più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete elettrica siciliana – si aggiunge – con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura sempre più moderna, efficiente e resiliente“.