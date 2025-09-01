Eventi Augusta, lo Shortini film festival torna dopo dieci anni: il programma della 10ª edizione di

AUGUSTA – Dopo un decennio di assenza, torna a vivere lo Shortini film festival. La decima edizione, originariamente prevista per l’estate 2016 ma mai realizzata a causa di vicissitudini con l’ente locale che segnarono di fatto la sospensione dell’evento, si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 settembre in piazza D’Astorga, nel centro storico.

Il festival, organizzato dall’associazione culturale “Sedicinoni” e inserito nel cartellone comunale “Augusta d’estate”, riprende il suo cammino da dove era stato interrotto, con l’intento di riaffermarsi quale appuntamento di rilievo dedicato al cinema breve e non solo.

“La decima edizione di Shortini rappresenta un traguardo e una rinascita per il pubblico, i registi e gli appassionati di cinema. Oggi ripartiamo con nuovi stimoli e una maggiore consapevolezza“, afferma il direttore artistico Stefano Cacciaguerra, che sottolinea in una nota stampa il sostegno ricevuto dall’amministrazione comunale, dalla Regione siciliana e dagli sponsor privati.

Il cuore della manifestazione resterà il concorso internazionale di cortometraggi, ma il programma (che riportiamo integralmente in calce all’articolo) prevede anche workshop, laboratori per bambini, presentazioni di libri, mostre, musica live e momenti di dibattito. Ogni sera, prima delle proiezioni, sarà allestito un salotto di confronto con autori e ospiti, coordinato dalla giornalista Serena Tringali. Il pubblico avrà un ruolo attivo, potendo votare i corti preferiti e contribuire così all’assegnazione dei premi che saranno proclamati nella serata conclusiva di domenica 7 settembre.

A rappresentare visivamente l’edizione 2025 è il manifesto firmato dalla collagista Jessica Spinelli, che ha scelto la figura di un essere ibrido, metà umano (sia donna che uomo) e metà pianta, rivolto verso il mare. “Realizzare un’opera che potesse raccontare la storia e, al contempo, proiettarlo (il festival, ndr) verso il futuro è stata una sfida entusiasmante – riferisce l’autrice – che ha aperto pagine di ricordi che mi legano al festival e alle persone che lo hanno reso grande nelle passate edizioni“.

Qui di seguito il programma ufficiale.

Venerdì 5 settembre – Piazza D’Astorga

Ore 19.00 – Apericinema! Il cinema muto siciliano. Il professore Franco La Magna presenta il libro Storia del Cinema Muto in Sicilia (1895-1931), Algra Editore.

Ore 20.00 – Serena Tringali legge un estratto di Hotel Prima di Alessandro Ambrosio, alla presenza dell’autore.

Ore 20.30 – Presentazione della decima edizione dello Shortini Film Festival, conduce Serena Tringali.

Ore 20.45 – Concorso “Festival dei Festival”: proiezione dei cortometraggi in concorso.

Ore 22.00 – Evento speciale: Franco La Magna presenta una selezione di film muti musicati dal vivo dai LeadToGo. In programma Un amore selvaggio di Raffaele Viviani (1912, 25’) e Cavalleria Rusticana di Ugo Falena (1915, 50’).

Sabato 6 settembre – Piazza D’Astorga

Ore 18.00 – “I giardini di Matisse”, laboratorio per bambini dai 5 anni in su.

Ore 19.00 – Apericinema! Incontro dei festival di cortometraggi con i direttori artistici e operatori di Magma Film Festival, Calabria Movie, Perso Film Festival, Accussì Film Festival, Festival Corto di sera, Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico.

Ore 20.00 – Workshop “Noi siamo lo schermo – Connessioni empatiche e neuroestetiche con lo schermo cinematografico”, a cura di Michele Cannavò, psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt.

Ore 21.00 – Proiezioni speciali: Il fiume e Nina (Italia, 5’, 2025), cortometraggio realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia, con il regista Lorenzo Daniele.

Ore 21.30 – Concorso “Festival dei Festival”: proiezione cortometraggi in concorso.

Ore 23.00 – Live set del gruppo Kokomò, a seguire VJ set di Germano Centorbi.

Domenica 7 settembre – Piazza D’Astorga

Ore 18.00 – “La mia ombra supereroica”, laboratorio di arteterapia per bambini dai 5 anni in su, diretto da Alessia Giarratano e Jessica Spinelli.

Ore 19.00 – Apericinema! “Chiedi al maestro”. Il regista e animatore Marino Guarnieri presenta il suo libro Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione.

Ore 20.30 – Saluti finali e premiazione dei cortometraggi vincitori, a seguire proiezione dei film premiati. Presenta Serena Tringali.

Ore 21.30 – Proiezioni con Marino Guarnieri: Due Battiti (Italia, 18’) e Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone (Italia, 86’).