Primo piano Augusta, giardini pubblici, viabilità sospesa da lunedì a venerdì per lavori su strada e piazzali di

AUGUSTA – Al via domani, lunedì 22 marzo, i lavori di rifacimento del manto stradale di stradina e piazzali carrabili all’interno dei giardini pubblici, a partire dal tratto alle spalle del monumento ai Caduti (vedi foto di copertina tratta da Google street view, ndr) e verso est, come avevamo anticipato in un precedente articolo sui diversi cantieri nell’area della villa comunale. Si tratta di opere di messa in sicurezza della viabilità interna, che dovrebbero completarsi nell’arco della stessa settimana.

Con ordinanza di polizia municipale, dalle ore 7 di lunedì 22 marzo alle ore 19 di venerdì 26 marzo, sono vietate la circolazione e la sosta veicolare in tutte le strade all’interno dei giardini pubblici, ad eccezione della strada che conduce da via Colombo alla sede del commissariato di pubblica sicurezza, che sarà temporaneamente a doppio senso di marcia solo per i veicoli diretti al commissariato e al parcheggio antistante.

Il progetto esecutivo-definitivo dei lavori di rifacimento del manto stradale, gravemente danneggiato nel tempo con buche estese, è stato approvato con delibera di giunta lo scorso 24 dicembre, impegnando 44 mila euro nel bilancio comunale 2020.