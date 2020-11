Primo piano Augusta, Giorgio Italia nominato coordinatore comunale di Riva destra. “Sinergia con Fratelli d’Italia” di

AUGUSTA – Il trentacinquenne Giorgio Italia (nel collage di copertina, a destra) è stato nominato coordinatore comunale di “Riva destra“, movimento politico-culturale che è federato a livello nazionale con il partito di Fratelli d’Italia. Si apprende dal coordinatore provinciale del movimento, Nello Bongiovanni (nel collage di copertina, a sinistra), che la nomina è stata formalizzata il 25 novembre scorso, “d’intesa con i vertici regionali e nazionali del movimento, rispettivamente Alfio Bosco, Massimo Romagnolo, Angelo Bertoglio e Fabio Sabbatani Schiuma“.

Nella nota si evidenzia che Riva destra è stato fondato a Roma nel ’94 da Fabio Sabbatani Schiuma, attuale segretario nazionale, il quale due anni fa è entrato a far parte dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia a seguito del patto federativo siglato con Giorgia Meloni. “Ecco perché – si legge nella nota sottoscritta da Bongiovanni – Riva destra ad Augusta intende avviare una sinergia con il circolo territoriale di Fratelli d’Italia, presieduto da Enzo Inzolia“.

Il coordinatore provinciale di Riva destra, Nello Bongiovanni accompagna la nomina con le seguenti parole: “La nomina di Giorgio Italia rientra nel progetto di costruire in provincia di Siracusa una Destra costruttiva e responsabile. Con Fratelli d’Italia siamo federati pur mantenendo la nostra autonomia, anche per rispetto della nostra storia. Come ho ribadito in precedenti comunicati, il nostro obiettivo è quello di costruire un Centro-Destra ad Augusta meno litigioso, meno personalismi e con più predisposizione al confronto. Quindi Riva Destra condivide con Fratelli d’Italia la premessa per cui non ci sono pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione Di Mare, che valuteremo con spirito costruttivo dai fatti”.

Mentre il neo coordinatore comunale Giorgio Italia dichiara: “Accetto questo compito, con grande e sincero piacere, a fianco della Destra augustana, in totale sinergia con Fratelli d’Italia e il suo circolo territoriale di cui conosco l’importante storia e i valori dei suoi dirigenti. Daremo ulteriore slancio all’azione del partito”.

Nella nota del movimento, si riporta infine il seguente messaggio inviato a Riva destra da Pietro Forestiere, augustano componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia: “In tutta Italia, gli amici di Riva Destra condividono le sfide territoriali di Fratelli d’Italia. Grazie al lungimirante percorso tracciato otto anni fa da Giorgia Meloni, trovano una comunità politica estesa, inclusiva, con radici profonde e sguardo verso il futuro. Auguro a Giorgio buon lavoro, che sia rivolto all’esclusivo interesse dei cittadini augustani”.