Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusura corsia alla galleria San Demetrio fino al 31 marzo di

SIRACUSA – Fino al 31 marzo prossimo verrà chiusa al transito una corsia di marcia dell’autostrada Catania-Siracusa in direzione del capoluogo aretuseo, dal km 4,600 al km 7,750, in corrispondenza della galleria San Demetrio, la prima galleria autostradale per chi proviene da Catania.

Come rende noto stamani l’Anas, tale limitazione si rende necessaria dopo la “segnalazione” dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), per eseguire, in sicurezza, gli interventi di “eliminazione di punti singolari” all’interno della stessa galleria.