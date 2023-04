Eventi Augusta, Giornata nazionale del mare, visitabili base navale e pattugliatori Bettica e Orione di

AUGUSTA – Per la Giornata nazionale del mare, martedì 11 aprile, la Marina militare aprirà le sue basi alla popolazione, al fine di “sviluppare in grandi e piccini la cultura del mare e valorizzarlo come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine“. Ad Augusta ci sarà la possibilità, in particolare, di salire a bordo di due unità navali.

Nella sede del Comando marittimo Sicilia, con ingresso da via Caracciolo, sarà visitabile la “Sala storica” di Marisicilia, aperta dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17.

Invece, accedendo alla banchina “Tullio Marcon” di Comforpat (nella foto di repertorio in copertina), con ingresso da via Darsena, sono previste le visite a bordo del pattugliatore Bettica (classe Comandanti) e del pattugliatore d’altura Orione (classe Sirio) con i medesimi orari, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.

Nella sede di Maristanav saranno allestiti stand dimostrativi, precisamente nel piazzale antistante alla palazzina “Faggioni” con ingresso dal lungomare Rossini, aperti al pubblico dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17.

Si terrà inoltre un convegno a palazzo di città, fissato alle ore 17, dal titolo “Il mare, una risorsa di grande valore culturale, scientifico, storico ed economico”. È organizzato dal Comando Marisicilia e dal Comune di Augusta, in collaborazione con Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, Soprintendenza del mare della Regione siciliana e associazione storico-culturale “Lamba Doria”.

In programma, i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, del segretario generale Adsp mare di Sicilia orientale Attilio Montalto e del soprintendente del mare Ferdinando Maurici. A seguire, gli interventi del capitano di corvetta Marco Presti, comandante del nucleo Sdai di Augusta, sui palombari della Marina militare; dello stesso Attilio Montalto sul porto commerciale di Augusta; di Fabio Portella, ispettore onorario per i beni subacquei di Siracusa, autore del recente ritrovamento del relitto del rimorchiatore “Curzola” nelle acque di Brucoli; di Alberto Moscuzza, presidente del sodalizio storico-culturale, che consegnerà un cimelio del sommergibile Tembien per la “Sala storica” di Marisicilia; infine del vicesindaco con delega al Porto, Tania Patania.